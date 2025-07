Jessica Alba liebt jetzt DIESEN Marvel-Star

Hat Jessica Alba einen neuen Mann an ihrer Seite? Nur fünf Monate nach Einreichen der Scheidung von Langzeitpartner Cash Warren sorgt die Schauspielerin jetzt für mächtig Wirbel: An ihrer Seite gesichtet – Marvel-Star Danny Ramirez

Paparazzi-Fotos zeigen die beiden Stars gemeinsam am Flughafen von Cancún (Mexiko). Ziel: Los Angeles. Beide versuchten sich mit Baseballkappen zu tarnen – doch das half wenig. Die Gerüchteküche brodelt! Angeblich sollen Jessica (43) und Danny (31) ein paar Tage „ungestört“ in Mexiko verbracht haben. Offiziell waren sie nicht zusammen unterwegs – aber ihr vertrautes Auftreten und das Timing werfen Fragen auf.

© Getty Images

Wer ist Danny Ramirez?

Danny Ramirez ist kein Unbekannter: Der Schauspieler wurde durch Filme wie „Top Gun: Maverick“ und seine Rolle in Marvels „Captain America“-Reihe bekannt. Auch in „Avengers: Doomsday“, dem kommenden Mega-Blockbuster, spielt er eine Schlüsselrolle. Auffällig: Jessica Alba gratulierte ihm öffentlich auf Instagram im März – ausgerechnet kurz nach dem Trennungs-Schock mit Warren.

Danny Ramirez © Getty

Was an den Liebesgerüchten dran ist, bleibt unklar. Weder Jessica noch Danny haben sich zur gemeinsamen Reise oder ihrem Verhältnis geäußert. Auch ihre Pressesprecher geben sich bisher wortkarg. Zärtlichkeiten wurden nicht gesichtet – aber: Körpersprache lügt selten. Beim Flughafen-Auftritt wirkte alles „absichtlich zurückhaltend“ – fast, als wolle man sich nicht erwischen lassen.

Scheidung von Cash Warren: Freundschaftlich, aber endgültig

Im Januar verkündete Jessica Alba das Ehe-Aus – nach 17 Jahren Beziehung, 15 Jahren Ehe und drei gemeinsamen Kindern. Im Februar folgte die offizielle Scheidung. Öffentlich betonten beide: "Wir werden immer Familie bleiben." Zu Ostern feierte man sogar noch gemeinsam, zum Vatertag gratulierte Alba Cash öffentlich. Alles sehr zivilisiert – aber eben auch abgeschlossen?

Danny Ramirez, Anthony Mackie und Harrison Ford © Getty

Bereits im Mai wurde Jessica beim Händchenhalten mit einem unbekannten Mann in einem Londoner Park fotografiert. Die Silhouette, die Größe – könnte es Danny gewesen sein? Die neue Cancún-Sichtung bringt frische Dynamik in die Story. Noch ist nichts bestätigt, aber viele Indizien deuten darauf hin, dass zwischen Jessica Alba und Danny Ramirez mehr sein könnte als nur eine berufliche Verbindung. Wenn dem so ist, dann dürfte sich bald mehr zeigen – Hollywood lässt selten lange auf ein Statement warten.