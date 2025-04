Marvel-Liebling "Loki" feiert seine großes Comeback

In einem aktuellen Interview spricht Tom Hiddleston voller Begeisterung über seine Rückkehr ins Marvel Cinematic Universe: „Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Es ist wirklich bemerkenswert, dass ich darüber sprechen darf, denn meistens bin ich in der Position, dass ich etwas weiß, aber nichts sagen darf"

Seit seinem ersten Auftritt in „Thor“ (2011) hat sich Tom Hiddleston mit seinem charismatischen und zugleich zwielichtigen Charakter einen festen Platz im Herzen der Fangemeinde gesichert. Mit der Serie „Loki“ auf Disney+ (2021–2023) gelang es ihm sogar, dem Antihelden eine neue emotionale Tiefe zu verleihen – ein Erfolg auf ganzer Linie.

Tom Hiddleston ist wieder "Loki" © Hersteller ×

Nicht nur Hiddleston feiert sein MCU-Comeback: Auch Alan Cumming (59) wird nach über zwei Jahrzehnten erneut in die Rolle des mystischen Mutanten Nightcrawler schlüpfen – eine Figur, die er bereits 2003 in „X-Men 2“ verkörperte. Cumming selbst zeigt sich überrascht und begeistert: „Ist das nicht verrückt? Ich freue mich und bin erstaunt. Es ist 23 Jahre her, dass ich ein Superheld war.“

Alan Cumming als "Nightcrawler" © Hersteller ×

Die Rückkehr dieser Fan-Lieblinge lässt vermuten, dass „Avengers: Doomsday“ ein echtes Multiversum-Spektakel werden könnte – mit Verbindungen zu früheren Marvel-Filmen und möglicherweise ganz neuen Handlungssträngen. Noch sind kaum Details zur Story bekannt, doch die Gerüchteküche brodelt. Fest steht: Marvel Studios setzt erneut auf Nostalgie, Starpower und emotionale Tiefe.

Marvel-Fans feiern das große Wiedersehen

Für das MCU markiert „Avengers: Doomsday“ ein weiteres Großereignis, das an die erfolgreichen Phasen der „Infinity Saga“ anknüpft. Besonders Hiddlestons Rückkehr als Loki sorgt in den sozialen Netzwerken bereits jetzt für Furore. Der Schabernack-Gott gilt als einer der komplexesten Charaktere im Marvel-Universum – geliebt, gehasst und nie wirklich zu fassen. Der Blockbuster soll 2026 in die Kinos kommen.

Avengers: Doomsday © Hersteller

Mit dem neuen "Avenger"-Streifen kündigt sich nicht nur ein spektakulärer Superhelden-Film an, sondern auch ein Wiedersehen mit Charakteren, die das MCU geprägt haben. Tom Hiddleston als Loki verspricht einmal mehr Charme, Chaos und großes Kino. Ein Muss für Marvel-Fans – und ein heiß gehandelter Titel für den Blockbuster des Jahres.