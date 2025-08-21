Neuer Fallout-Trailer zu Staffel 2 lässt Fans jubeln - wegen DIESER Szene

Die Erfolgsserie Fallout geht in eine neue Runde. Amazon und Bethesda haben nun den ersten Teaser-Trailer zur zweiten Staffel veröffentlicht.

Darin gibt es einige spannende Details, die vor allem Kenner der Videospielreihe sofort wiedererkennen.

Rückkehr nach New Vegas

Im Mittelpunkt stehen erneut Lucy und der Ghul, die sich diesmal nach New Vegas verschlagen lassen. Das ist eine Anspielung auf das bekannte Rollenspiel Fallout: New Vegas. Wer die Spiele kennt, wird sich über zahlreiche kleine Hinweise freuen, die in die Serie eingebaut wurden.

Lucy und der Ghul unterwegs in New Vegas – ein Highlight für Fans der Spiele © IGN/Amazon

Caesar’s Legion taucht auf

Ein Moment sorgt für besonders viel Gesprächsstoff: Für den Bruchteil einer Sekunde sind die Kämpfer von Caesar’s Legion zu sehen. Ihre markante rote Kleidung macht sie unverwechselbar.

Obwohl die Szene kaum länger als eine Sekunde dauert, wird im Online-Forum Reddit bereits heftig darüber diskutiert, welche Rolle die Gruppe in der Handlung spielen wird. Fest steht: Lucy wird mit der Legion in Kontakt kommen – und wer die Spiele kennt, weiß, dass es sich dabei um eine Truppe handelt, die nur wenig Rücksicht auf Moral nimmt.

Bekannte Orte und Figuren

Neben der Legion zeigt der Trailer auch bekannte Orte aus der Spielewelt:

Das Casino „Lucky 38“

Die große Dino-Statue in Novac, in der sich Lucy versteckt

Eine echte Todeskralle – einer der gefährlichsten Gegner im Spiel

Darüber hinaus wird auch Robert House, die zentrale Figur aus New Vegas, eine wichtige Rolle spielen. Laut den Hinweisen im Trailer soll er direkt mit den Geschehnissen rund um den Beginn des atomaren Krieges verbunden sein.

Struktur der Serie bleibt gleich

Wie schon in der ersten Staffel wird die Serie offenbar zwischen zwei Zeitebenen wechseln: Ein Teil der Handlung spielt in der zerstörten Welt nach dem Atomkrieg, ein anderer Teil vor dem Ausbruch der Katastrophe.

Starttermin und Ausblick

Die zweite Staffel von Fallout startet am 17. Dezember exklusiv auf Amazon Prime Video. Eine dritte Staffel ist ebenfalls schon bestätigt. Fans dürfen sich also auf noch mehr Geschichten aus der Welt von Fallout freuen.