Fans geschockt: Legendärer "Simpsons"-Charakter stirbt im Staffelfinale

Seit über 35 Jahren gehört sie zur Zeichentrick-Familie wie Donuts zu Homer – doch in der neuesten Folge von „Die Simpsons“ scheint alles anders.

Marge Simpson wird als tot dargestellt. Fans weltweit sind aufgebracht, denn diese Folge sorgt für viele Emotionen – und noch mehr Fragen.

Letzte Folge zeigt eine düstere Zukunft

In der letzten Folge der 36. Staffel mit dem Titel „Estranger Things“ (Anspielung auf Stranger Things) springt die Handlung 35 Jahre nach vorn. Bart und Lisa haben kaum noch Kontakt. Lisa ist mittlerweile Chefin einer Frauen-Basketballliga, Bart leitet heimlich ein Pflegeheim für Senioren. Homer lebt unter schlechten Bedingungen in genau diesem Heim. Als Lisa ein altes Video von Marge entdeckt, erfährt sie, dass ihre Mutter offenbar verstorben ist.

Schock für Fans: Marge Simpsons Beerdigung im Staffelfinale. © 20th Television/Disney

In dem Video bittet Marge ihre Kinder, sich trotz ihrer Streitigkeiten wieder zu versöhnen. Diese Szene ist der emotionale Höhepunkt der Folge. Bart und Lisa legen ihre Konflikte bei und holen ihren Vater aus dem Heim.

Marge erscheint im Himmel – mit Promi an ihrer Seite

Am Ende der Episode ist Marge im Himmel zu sehen. An ihrer Seite: Der ehemalige Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr. Dort schaut sie liebevoll auf ihre Kinder herab. Wie genau Marge gestorben ist, bleibt unklar. Sie macht jedoch eine ironische Bemerkung darüber, dass sie Homer offenbar überlebt hat – eine typische Anspielung auf die Rollenverhältnisse in der Serie.

Marge im Himmel – eine berührende Szene am Ende der Folge. © 20th Television/Disney

Nein – zumindest nicht endgültig. Die Simpsons zeigen immer wieder alternative Zukunftsfolgen. Bereits in früheren Staffeln war Lisa etwa Präsidentin der USA oder Maggie ein berühmter Popstar. Auch Homer war schon mehrfach in solchen Zukunftsszenen verstorben.

Diese Zukunftsfolgen sind Teil des Konzepts der Serie. Es handelt sich um „Was-wäre-wenn“-Szenarien. Das bedeutet: In der Hauptgeschichte ist Marge weiterhin am Leben.

Reaktionen in sozialen Netzwerken

Online reagieren Fans emotional auf die Folge. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) fragt sich ein Nutzer: „Was zur Hölle!?“

Viele zeigen sich schockiert, andere loben die berührende Inszenierung. Besonders das Wiedersehen mit Ringo Starr sorgt für viel Gesprächsstoff. (Ringo Starr ist ein ehemaliges Mitglied der Band The Beatles, stammt aus Liverpool in Großbritannien.)

Es geht mit Marge weiter

Ja – die Serie wurde bereits für eine 37. Staffel verlängert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Marge weiterhin Teil der Familie ist. Der „Tod“ war lediglich ein emotionales Stilmittel für diese besondere Episode.