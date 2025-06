Fan-Schock: Stirbt Thor im neuen "Avengers"-Blockbuster?

Seit über einem Jahrzehnt steht Chris Hemsworth (41) als Donnergott Thor im Mittelpunkt des Marvel Cinematic Universe (MCU). Doch ein neues Video des Hollywood-Stars sorgt nun für Wirbel in der Fan-Community – und heizt Spekulationen um ein Ende seiner Figur in „Avengers 5: Doomsday“ weiter an

In einem auf YouTube veröffentlichten Clip präsentiert Hemsworth eine bewegende Montage seiner besten Thor-Momente: Filmsequenzen, persönliche Aufnahmen vom Set und Interviews, kombiniert mit einem emotionalen Dank an seine Fans. „Danke für eure jahrelange Unterstützung", sagt der Australier sichtlich gerührt – Worte, die viele als mögliches Abschiedsstatement deuten. Bereits seit Monaten kursieren Gerüchte, Thor könnte im kommenden MCU-Film den Heldentod sterben. Medien wie Cinema Blend und SuperHeroHype greifen die Spekulationen regelmäßig auf. Hemsworth selbst hatte 2022 erstmals angedeutet, dass seine Zeit als Thor möglicherweise zu Ende gehen könnte. Damals erklärte er, er wolle sich künftig stärker auf seine Familie konzentrieren – ein Wunsch, der nun ernster wirken könnte denn je. Ein denkbares Szenario: Thor folgt seinem Bruder Loki, der in „Infinity War" durch Thanos' Hand starb, und bekommt ein würdiges, tragisches Ende. Offiziell bestätigt ist bislang jedoch nichts. Seit 2011 verkörpert Chris Hemsworth die Figur des Thor – und wurde damit zu einem der prägendsten Gesichter des Marvel-Universums. Die Rolle machte ihn weltweit berühmt, brachte ihm Millionen Fans und prägte eine Ära. Ob seine Reise in „Avengers 5" endet, bleibt abzuwarten.