Achtung! Im Februar laufen bald 80.000 Parkpickerl ab

Insgesamt gibt es wienweit 402.877 Personen, die ein Parkpickerl besitzen. Vier Jahre nach Einführung der flächendeckenden Kurzparkzone steht Ende Feber eine große Zahl an Verlängerungen an.

80.429 Parkpickerl laufen aus, wobei 32.422 bereits neu beantragt wurden. Dies betrifft vor allem die großen Bezirke 13, 21, 22 und 23. Somit wurde für mehr als 48.000 Parkpickerl bislang noch kein neuer Antrag gestellt.

Die Bezirksämter appellieren, rechtzeitig ein neues Parkpickerl zu beantragen, um allfällige Strafen zu vermeiden. Die Erfahrung zeigt, dass Einzahlungen oftmals in der letzten Minute getätigt werden, mit dem Risiko, dass sie nicht rechtzeitig einlangen.

Der Antrag kann persönlich beim zuständigen Bezirksamt des Hauptwohnsitzes oder mittels Online-Antrag mit und ohne ID-Austria für mindestens vier Monate und maximal zwei Jahre beantragt werden.

Bitte beachten Sie, dass es bei der Online-Antragstellung je nach Bankinstitut bis zu einer Woche dauern kann, bis die Zahlung eingelangt ist und der Bescheid in der Folge zugestellt werden kann. Die Gültigkeit des Parkpickerls kann im Übrigen jederzeit selbst überprüft werden: Zu finden einfach über Google-Suche: „Parkpickerl Gültigkeit überprüfen“ oder „Amtswege Stadt Wien Parkpickerl.