Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Achtung! Im Februar laufen bald 80.000 Parkpickerl ab
© APA/ROLAND SCHLAGER

Straßenverkehr

Achtung! Im Februar laufen bald 80.000 Parkpickerl ab

30.01.26, 10:08
Teilen

Insgesamt gibt es wienweit 402.877 Personen, die ein Parkpickerl besitzen. Vier Jahre nach Einführung der flächendeckenden Kurzparkzone steht Ende Feber eine große Zahl an Verlängerungen an. 

80.429 Parkpickerl laufen aus, wobei 32.422 bereits neu beantragt wurden. Dies betrifft vor allem die großen Bezirke 13, 21, 22 und 23. Somit wurde für mehr als 48.000 Parkpickerl bislang noch kein neuer Antrag gestellt.

Die Bezirksämter appellieren, rechtzeitig ein neues Parkpickerl zu beantragen, um allfällige Strafen zu vermeiden. Die Erfahrung zeigt, dass Einzahlungen oftmals in der letzten Minute getätigt werden, mit dem Risiko, dass sie nicht rechtzeitig einlangen.

Der Antrag kann persönlich beim zuständigen Bezirksamt des Hauptwohnsitzes oder mittels Online-Antrag mit und ohne ID-Austria für mindestens vier Monate und maximal zwei Jahre beantragt werden.

Bitte beachten Sie, dass es bei der Online-Antragstellung je nach Bankinstitut bis zu einer Woche dauern kann, bis die Zahlung eingelangt ist und der Bescheid in der Folge zugestellt werden kann. Die Gültigkeit des Parkpickerls kann im Übrigen jederzeit selbst überprüft werden: Zu finden einfach über Google-Suche: „Parkpickerl Gültigkeit überprüfen“ oder „Amtswege Stadt Wien Parkpickerl.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen