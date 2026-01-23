Nächste Pleite! Beliebtes Wiener Beisl muss zusperren

Das Café Romeo ist Geschichte. Mit der Schließung des legendären Beisls am Margaretenplatz verliert der Bezirk Margareten – und Wien insgesamt – ein weiteres Stück Altwiener Wirtshauskultur.

Ein echtes Wiener Beisl folgt eigenen Regeln: nicht zu geschniegelt, nicht zu heruntergekommen, ein bisserl Grant in der Stimme, aber herzlich im Kern. Ein eigenwilliger Geruch gehört ebenso dazu wie Stammgäste, die seit Jahrzehnten auf demselben Hocker sitzen. All das erfüllte das Café Romeo über Jahrzehnte hinweg nahezu lehrbuchhaft.

Online-Bewertungen schwankten zwischen liebevoller Verklärung und ehrlicher Schonungslosigkeit: vom „Charme des Verkommenen“ über „nicht für hippe Personen geeignet“ bis hin zu „definitiv ein Original“. Gerade das machte den Reiz des Lokals aus. An Stammgästen aus dem Grätzel mangelte es dem Romeo nie.

Mehr als 40 Jahre am Margaretenplatz

Seit über vier Jahrzehnten war das Café Romeo fixer Bestandteil des Margaretenplatzes. Doch seit Dezember ist das Licht aus, die Türen sind geschlossen. Damit reiht sich das Lokal in eine immer länger werdende Liste von Altwiener Beisln ein, die aus dem Stadtbild verschwinden.

Am heutigen Freitag, dem 23. Jänner, gibt es für Nostalgikerinnen und Nostalgiker noch eine letzte Gelegenheit zum Abschied: Gläser, Inventar und Erinnerungsstücke werden tagsüber verschenkt.

Neustart in Aussicht

Ganz verloren ist der Standort für den Bezirk allerdings nicht. Das Lokal soll neu verpachtet und in absehbarer Zeit wiedereröffnet werden. Seit Jänner laufen bereits Renovierungsarbeiten, wie ein Lokalaugenschein zeigt – aus dem Inneren dringt das Geräusch von Bohrmaschinen.