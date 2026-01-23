Auf eigene Faust: Verkäuferin in St. Pölten verfolgte Diebe

Nach versuchtem Diebstahl in einem Einkaufszentrum in St. Pölten am Mittwoch lief eine Verkäuferin hinter den Tätern her und verständigte die Polizei. Diese konnte die Männer später auffangen. Gegen beide hatte es bereits eine Festnahmeverordnung gegeben.

Die beiden slowakischen Staatsbürger im Alter von 30 und 45 Jahren betraten am Mittwoch gegen 14.30 Uhr ein Geschäft in einem Einkaufszentrum im nördlichen St. Pölten. Laut Polizei dürften sie versucht haben, Kleidungsstücke zu stehlen – es blieb allerdings beim Versuch, die Ware blieb im Geschäft zurück. Eine Verkäuferin und Zeugin des versuchten Diebstahls verfolgte die beiden bis in die Parkgarage und teilte der Polizei das slowakische Kennzeichen des Fluchtautos mit. Im Zuge einer Fahndung konnten Beamte die beiden flüchtigen Männer schließlich auf der Wiener Außenring Autobahn (A21) bei Altlengbach (Bezirk St. Pölten) stoppen.

Weiterer Fund und bestehende Festnahmeanordnung

Im Auto der beiden Tatverdächtigen befanden sich weitere acht neue Kleidungsstücke. Da die Herkunft vor Ort nicht geklärt werden konnte, wurden diese sichergestellt. Die Erhebungen laufen. Bei der Überprüfung der beiden Personen wurde festgestellt, dass gegen beide Beschuldigte bereits eine aufrechte Festnahmeanordnung des Landesgerichtes Wiener Neustadt wegen Diebstahls, schweren Diebstahls, gewerbsmäßigen Diebstahls und Hehlerei besteht. Hinsichtlich des Diebstahlsversuches in St. Pölten zeigten sich beide Beschuldigte nicht geständig. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt ordnete die Einlieferung der beiden Männer in die Justizanstalt Wiener Neustadt an.