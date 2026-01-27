Alles zu oe24VIP
"Ja zur Sonderschule" & "Ja zur Landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn"
"Ja zur Sonderschule" & "Ja zur Landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn"

27.01.26, 13:19
Die ÖVP möchte für die Landtagssitzung am 29. Jänner 2026 zweit Anträge im Bildungsbereich einbringen.

"Für uns ist klar: Sonderschulen müssen als Alternative zu Integrationsklassen erhalten bleiben. Dort kann durch zielgerichtete, individualisierte Fördermöglichkeiten mit spezialisierten Lehrerinnen und Lehrern für die betroffenen Schülerinnen und Schüler der Schulalltag stark verbessert werden. In kleinen Klassen mit einer gezielt ausgestatteten Lernumgebung ist ein höheres Maß an Unterstützung möglich. Das ist auch der Wunsch vieler Eltern. Um Sonderschulen langfristig zu erhalten, braucht es aber auch eine attraktive eigenständige Berufsausbildung. Deshalb werden wir im NÖ Landtag den Bund auffordern, einen eigenen Studiengang ‚Sonderpädagogik‘ einzuführen. Im Schuljahr 2022/23 hatten rund 5.200 Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich einen sonderpädagogischen Förderbedarf. Daran sieht man: Dieser Ausbildungszweig ist wichtig, um auch langfristig jenen Kindern eine bestmögliche Schulumgebung zu bieten“, so Klubobmann Hackl. Er betont weiters: „Ein weiterer wichtiger Antrag im Bildungsbereich betrifft die landwirtschaftliche Fachschule Hollabrunn. Wir werden den Neubau des Schülerheims sowie den Zu- und Umbau der Schule beschließen. Dafür werden mehr als 34 Millionen Euro vom Land in die Hand genommen. In einer mehrstufigen Bauphase werden jeweils zuerst die Ersatzbauten errichtet, bevor die alten Gebäude abgerissen werden.“

