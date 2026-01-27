Meidlinger Gleisgarten wird ab Februar zum Kinosaal

Der Gleisgarten in Meidling wird ab Februar zum Ort für Filmkultur. Das VOLXkino zeigt dort wöchentlich Filme bei freiem Eintritt. Bis Mitte Mai entsteht ein temporäres Kino in historischer Umgebung.

Meidling bekommt ein neues Kinoangebot. Das VOLXkino zieht in den Gleisgarten ein und zeigt Filme bei freiem Eintritt in Wiens erstem Foodmarket. Der Start erfolgt am 9. Februar 2026, das letzte Screening läuft am 18. Mai. Gespielt wird jeden Montag um 19:00.

© VOLXkino

Filmprogramm mit Geschmack

Über mehrere Wochen wird der Montagabend zur Kinozeit. Das Programm orientiert sich an den bekannten VOLXkino Open-Air-Reihen. Im Fokus stehen Filme, in denen Kulinarik eine Rolle spielt, sowie österreichische Produktionen. Ergänzt wird die Auswahl durch Filme aus jenen Ländern, deren Küche im Gleisgarten vertreten ist. "Kino steht für Leidenschaft, Verführung und Genuss. Von da ist der Weg nicht weit zur Welt der Kulinarik."

Halle mit Geschichte und Atmosphäre

Die Filmabende finden in einer ehemaligen Remise in der Eichenstraße nahe dem Bahnhof Meidling statt. Das Backsteingebäude stammt aus dem Jahr 1907 und liegt heute in der neuen Wohnsiedlung Quartier Wolfganggasse. Seit 2023 ist hier der Gleisgarten untergebracht, Wiens erster und bislang einziger Foodmarket nach britischem Vorbild.

Die Halle ist offen und hell. Holz und Pflanzen sorgen für ein angenehmes Ambiente und gute Akustik. Der Gleisgarten funktioniert ohne Konsumzwang und bietet dennoch Vielfalt. Neun Küchen servieren Speisen von Kaffee über Pizza und BBQ bis hin zu asiatischen Spezialitäten. Eine eigene Brauerei schenkt während der Filme frisches Bier direkt aus dem Tank aus.

Kultur ohne Eintritt

"Der Gleisgarten bietet vielfältige Kulinarik, das VOLXkino vielseitige Kinokultur." Aus dieser Verbindung entsteht ein niedrigschwelliges Kulturangebot für den Bezirk. Jeden Montag um 19:00 wird der Gleisgarten von 9. Februar bis 18. Mai 2026 zum Treffpunkt für alle, die Kino, Essen und gemeinsames Erleben verbinden wollen.