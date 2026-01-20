Meghans Netflix-Show steht vor dem Aus

Schon länger wurde spekuliert, nun verdichten sich die Hinweise: Die von Herzogin Meghan moderierte Netflix-Show "With Love, Meghan" soll keine dritte Staffel erhalten.

Nach zwei Staffeln könnte das Projekt "With Love, Meghan" beendet sein. Wie das US-amerikanische Portal "Page Six" unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen berichtet, plane Netflix derzeit keine Fortsetzung der Lifestyle-Sendung.

"Es wird keine Fortsetzung als Serie geben", heißt es aus dem Umfeld der Herzogin. Zwar habe es Gespräche über mögliche Feiertagsspecials gegeben, konkrete Pläne bestünden jedoch nicht. Neben den zwei regulären Staffeln produzierte Meghan ein Weihnachtsspecial, das seit Dezember 2025 auf der Streamingplattform abrufbar ist.

Harry und Meghan © Instagram

Mehr lesen:

Fokus auf eigene Marke

Statt weiterer Netflix-Dreharbeiten soll Herzogin Meghan ihren Fokus nun auf ihre Marke "As Ever" legen. Laut Insidern sollen dort ähnliche Koch-, Back- und DIY-Inhalte erscheinen, allerdings in kleinerem Umfang und über ihre Social-Media-Kanäle verbreitet werden.

© Hersteller

Nach ihrem Instagram-Comeback am 1. Dezember 2025 kündigte Meghan in den darauffolgenden Wochen ihre Marke "As Ever" an. Die erste Staffel von "With Love, Meghan" erschien im März desselben Jahres, die zweite folgte im August. Ergänzt wurde das Projekt durch ein am 3. Dezember veröffentlichtes Weihnachtsspecial.

Zukunft bei Netflix offen

Den Berichten zufolge habe Meghan Netflix weitere Spezialfolgen zu unterschiedlichen Feiertagen vorgeschlagen, etwa zum US-Unabhängigkeitstag am 4. Juli oder zum Valentinstag. Ob diese Ideen umgesetzt werden, ist derzeit offen.

© Instagram Screenshot

Der Exklusivvertrag zwischen Netflix und den Sussexes lief 2025 aus und wurde nicht verlängert. Stattdessen einigte man sich auf einen sogenannten "First Look"-Deal, bei dem neue Projekte zunächst Netflix angeboten werden. Lehnt der Streamingdienst ab, können die Ideen auch anderen Anbietern präsentiert werden. Die Zusammenarbeit zwischen Netflix und Meghans Marke "As Ever" gilt weiterhin als aufrecht.