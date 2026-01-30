Exklusive Schaumweinabfüllung in Wiens ältestem Hotel

Das Wiener Hotel Stefanie, das letztes Jahr sein 425-jähriges Jubiläum zelebrierte, verwöhnt Gäste mit einer exklusiven Schaumweinabfüllung von KATTUS.

Die Schick Hotels Gruppe und die Wiener Schaumwein Manufaktur KATTUS vereint nicht nur das feine Gespür für Genuss und Gastgebertum. Beide Unternehmen sind in fünfter Generation familiengeführt und prägen Wiens Unternehmenslandschaft. Während das Hotel Stefanie als ältester Beherbergungsbetrieb der Stadt seit 1600 Gäste willkommen heißt, reichen die Wurzeln von KATTUS in das Jahr 1857 zurück als Johann Kattus die Spezereiwarenhandlung für Wein, Kaffee, Tee, Südfrüchte, Spirituosen und Champagner in jenem Haus gründete, in dem sich heute der Private Members Club „AM HOF 8“ befindet. Während KATTUS als k.u.k. Hoflieferant fungierte, ist das Hotel Stefanie eine Hommage an Prinzessin Stephanie von Belgien, die Frau von Kronprinz Rudolf, und verbindet imperiales Flair mit moderner Wiener Gastfreundschaft.

Gemeinsame Innovation würdigt die Tradition

Jetzt bündeln die beiden Wiener Traditionsunternehmen ihre Synergien für eine perlende Innovation. Im Wiener Hotel Stefanie können sich Gäste aus aller Welt und das Wiener Publikum über eine eigene Abfüllung aus der Schaumwein Manufaktur KATTUS freuen, die exklusiv im ältesten Hotel der Bundeshauptstadt serviert wird. Die Partnerschaft der beiden familiengeführten Unternehmen wird am eleganten schwarzen Etikett mit goldener Veredelung zum Ausdruck gebracht und beschreibt das prickelnde Erlebnis als „Genuss voller Wiener Charme – und eine kleine Reise durch die Zeit“.

Verstärkte Partnerschaften mit gleichgesinnten Traditionsbetrieben

„Traditionsreiche Familienunternehmen haben gemeinsam eine enorme Kraft, um Neues zu entwickeln, innovative Produkte zu schaffen und frische Akzente zu setzen. Mit der Wiener Schaumwein Manufaktur KATTUS verbindet uns die Geschichte als in fünfter Generation familiengeführtes Unternehmen und der hohe Anspruch an die Qualität des Produkts. Im ältesten Hotel Wiens werden wir verstärkt Partnerschaften mit gleichgesinnten Traditionsbetrieben aus Wien pflegen und neue Kapitel in der Erzählung geschichtsträchtiger Marken aufschlagen“, so Alexander Schick, Eigentümer der Schick Hotels Gruppe. „Im Hotel Stefanie werden seit über 425 Jahren Momente der Gastfreundschaft veredelt. Mit der exklusiven Schaumweinabfüllung für Wiens ältestes Hotel rücken zwei Marken enger zusammen, die von unternehmerischem Pioniergeist und hoher Innovationskraft geprägt sind. Mit dieser Partnerschaft werden wir das Gästeerlebnis im einzigartigen Ambiente des Hotel Stefanie um eine perlende Komponente veredeln“, sagt Johannes Kattus.

Gemacht für zeitgemäßen Genuss – inspiriert von imperialer Tradition

In die Flasche kommt die jüngste Produktinnovation aus dem Hause KATTUS, der „Spumante Extra Secco“. Nach der Méthode Charmat (zweifache Gärung) werden sorgsam ausgewählte Glera-Trauben aus der Prosecco-Region in der Wiener Schaumwein Manufaktur in Döbling veredelt. Der Spumante sorgt nicht nur pur für perlenden Genuss, sondern ist auch die optimale Basis für den klassischen „Sprizz Veneziano“. Auch dieser geht auf österreichische Tradition zurück und wurde einst von österreichischen Kaufleuten in Venedig erfunden. Heute wird er im Originalrezept mit „Select“ und großer grüner Olive serviert. Die exklusive Abfüllung für das Hotel Stefanie ist ein geschmackvoller Allrounder, der sich sowohl als Speisebegleiter im Restaurant, pur oder als Basis für Sprizz-Variationen an der Bar eignet. Im hoteleigenen „Restaurant Stefanie“ begleitet die exklusive Abfüllung beispielsweise die „Alt-Wiener-Schmankerl-Reise“ mit Klassikern aus der Küche der ehemaligen Kronländer der österreichischen Monarchie oder den stilvollen Sonntags-Brunch. KATTUS baut mit dem Hotel Stefanie seine exklusiven Partnerschaften in der gehobenen Hotellerie aus. Erst kürzlich setzten am Arlberg die Hospiz Alm mit dem umfangreichsten Großflaschen-Weinkeller der Alpen, das Burg Hotel mit einer der reichhaltigsten Weinkarten des Landes und die Neueröffnung „Das Gspusi“ auf exklusive Haus-Schaumweine der Wiener Schaumwein Manufaktur.