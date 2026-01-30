Strauss-Jahr: 2,5 Mio. Euro Plus für Wien

Dem 200. Geburtstag von Johann Strauss sind 2025 in Wien zahlreiche Veranstaltungen gewidmet gewesen. Ca. 400.000 Menschen besuchten sie - die Auslastung lag bei 94 Prozent. Rund 2,5 Millionen Euro könne man wegen des Erfolgs des Projekts nun an die Stadt zurückzahlen.

Bei einem Budget von 22 Mio. Euro erwirtschaftete man so nach Eigenangaben 2,5 Mio. Euro Plus, die nun an die Stadt zurückfließen. 40 Wiener Kulturinstitutionen waren beim Festjahr mit von der Partie, 1.000 Künstlerinnen und Künstler involviert. „Es war der Versuch, in dem Jahr ein Bewusstsein zu schaffen, dass Strauss nicht nur der Tanzkomponist ist, der bei Bällen oder dem Pratervergnügen zu hören ist“, sagte der Intendant Roland Geyer in einem APA-Interview.

Menschen mit Strauss ansprechen

Das Spektrum reichte von einem Donauinselfesteinsatz von Christian Kolonovits und Camo & Krooked über „Fürstin Ninetta“ im Modus der interaktiven Theatertruppe Nesterval bis hin zu traditionelleren Klassikkonzerten der Wiener Philharmoniker. „Wir haben versucht und auch geschafft, Menschen anzusprechen, die mit einer Strauss-Operette bisher gar nichts am Hut hatten“, zeigte sich Geyer überzeugt. All das will man in einem Buch vereinen, das am 20. April präsentiert wird.

Anfängliche Kritik am Budget

Das Budget für den Veranstaltungsreigen wurde im Jahr 2021 beschlossen, finanziert wurde er aus dem Finanzressort. An der Höhe des Budget von 22 Mio. Euro gab es durchaus Kritik. Damals sei das Geld aber noch vorhanden gewesen, sagte Geyer. Insgesamt habe man 24,5 Mio. Euro lukriert, daher könne man jetzt 2,5 Mio. Euro an die Stadt zurückzahlen. „Wenn ich den Wunsch äußern darf, fände ich es schön, wenn dieses Geld der Kultur zugutekäme“, meinte Geyer.