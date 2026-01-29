Alles zu oe24VIP
Blackout legte drei Wiener Bezirke lahm
© Getty

Fast 5 Stunden

Blackout legte drei Wiener Bezirke lahm

29.01.26, 22:04
Ein Stromausfall hat am Donnerstag Teil Wiens lahmgelegt. Betroffen waren Abschnitte der Inneren Stadt, der Landstraße und der Wieden, wo am Nachmittag plötzlich die Lichter ausgingen. 

Haushalte, Geschäfte und öffentliche Einrichtungen waren mehrere Stunden ohne Strom.

Der Ausfall begann um 15.47 Uhr und dauerte bis 20.19 Uhr an. In dieser Zeit mussten zahlreiche Wienerinnen und Wiener ihren Heimweg im Dunkeln antreten. Besonders deutlich machte sich die Störung auch im Straßenverkehr bemerkbar. Entlang des Gürtels fielen mehrere Ampelanlagen aus, was zu Verzögerungen und teils gefährlichen Situationen im Feierabendverkehr führte. Autofahrer und Fußgänger waren gleichermaßen gefordert, besonders aufmerksam zu sein.

Insgesamt blieb es rund viereinhalb Stunden lang finster. Techniker der Wiener Netze standen währenddessen im Dauereinsatz und arbeiteten intensiv an der Behebung der Störung. Erst am Abend konnte die Stromversorgung schrittweise wiederhergestellt werden. Als Ursache für den Ausfall wurde ein technisches Gebrechen genannt, nähere Details zur genauen Fehlerquelle lagen zunächst nicht vor.

