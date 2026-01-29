"Überragend": Van der Bellen empfing ÖFB-Vizeweltmeister

Rund zwei Monate nach dem überraschenden Vize-Weltmeistertitel hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag Österreichs U17-Fußballer in der Hofburg empfangen und gratuliert.

"Ihr habt euch in Katar in die Herzen von ganz vielen Fans in Österreich gespielt. Mit einem überragenden Torverhältnis von 17:2. Männer, das war eine Spitzenleistung und ein toller rot-weiß-roter Teamgeist", sagte Van der Bellen.

Ndukwe: "War sehr aufgeregt"

Die Spieler verewigten sich mit ihren Unterschriften auf dem persönlichen ÖFB-Trikot Van der Bellens.

"Das hat einen sehr hohen Stellenwert. Ich kann sagen, dass ich heute sehr aufgeregt war", betonte Verteidiger Ifeanyi Ndukwe, der im Sommer von der Wiener Austria zu Englands Topclub Liverpool wechselt.