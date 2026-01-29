Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Nationalteam
"Überragend": Van der Bellen empfing ÖFB-Vizeweltmeister
© APA

U17-WM

"Überragend": Van der Bellen empfing ÖFB-Vizeweltmeister

29.01.26, 15:20
Teilen

Rund zwei Monate nach dem überraschenden Vize-Weltmeistertitel hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag Österreichs U17-Fußballer in der Hofburg empfangen und gratuliert.

"Ihr habt euch in Katar in die Herzen von ganz vielen Fans in Österreich gespielt. Mit einem überragenden Torverhältnis von 17:2. Männer, das war eine Spitzenleistung und ein toller rot-weiß-roter Teamgeist", sagte Van der Bellen.

Ndukwe: "War sehr aufgeregt"

Die Spieler verewigten sich mit ihren Unterschriften auf dem persönlichen ÖFB-Trikot Van der Bellens.

"Das hat einen sehr hohen Stellenwert. Ich kann sagen, dass ich heute sehr aufgeregt war", betonte Verteidiger Ifeanyi Ndukwe, der im Sommer von der Wiener Austria zu Englands Topclub Liverpool wechselt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen