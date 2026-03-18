ORF-Hammer: Entscheidung um Rainer Pariasek gefallen

So geht es für den Kult-Moderator weiter.

Am kommenden Wochenende steigt in Norwegen das Skiweltcup-Finale. Rainer Pariasek wird dabei in gewohnter Manier direkt aus dem Zielstadion berichten. Mit dem Ende der Skisaison geht es dann aber wieder voll und ganz um Fußball.

Das ÖFB-Team startet mit zwei Freundschaftsspielen ins WM-Jahr. Am 27. März geht es gegen Ghana und vier Tage später dann gegen Südkorea. Der ORF wird beide Spiele live übertragen, wie nun bekannt wurde, wird allerdings – zum Ärger zahlreicher Fans - nur eines davon Rainer Pariasek moderieren.

Moderatoren wechseln sich ab

Während gegen Südkorea Pariasek durch die Sendung führen wird, übernimmt dies gegen Ghana Alina Zellhofer. Der ORF setzt dabei auf ein bereits bekanntes Muster. So wechselten sich die beiden Moderatoren etwa auch in Kitzbühel ab.

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Fans von Pariasek kommen aber dennoch nicht zu kurz. Wie der 61-Jährige selbst bereits verkündete, wird er bei der WM im Sommer direkt aus den USA berichten.