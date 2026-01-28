Alles zu oe24VIP
Olympia
Bestes Olympia-Team aller Zeiten verabschiedet
Bei Bundespräsident

Bestes Olympia-Team aller Zeiten verabschiedet

28.01.26, 12:17
Großer Moment für Österreichs Wintersport-Asse!  

Am Mittwoch wurde das rot-weiß-rote Olympia-Team feierlich in der Hofburg verabschiedet. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfing die 115 Athletinnen und Athleten, die ab kommendem Freitag bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo antreten.

Langläuferin Theresa Stadlober und Snowboard-Olympiasieger Alessandro Hämmerle legten stellvertretend den Olympischen Eid ab. Van der Bellen machte den Sportlern Mut: „Die ganze Welt wird zuschauen. Wir werden mitfiebern.“ Schon allein die Qualifikation sei ein Erfolg, betonte das Staatsoberhaupt: „Das verdient höchsten Respekt.“

„Olympische Idee ist aktueller denn je“

Van der Bellen hob besonders Fairness und Zusammenhalt hervor. Olympia stehe für respektvollen Wettkampf und dafür, Menschen über Grenzen hinweg zu verbinden. Die Athleten seien Vorbilder – im Sport und darüber hinaus. Zum Abschied gab es für jeden Sportler einen Handschlag.

ÖOC-Boss voller Stolz

ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer sprach vom „besten Winter-Olympia-Team aller Zeiten“. Sein Appell: fokussiert bleiben, sich nicht ablenken lassen – dann sei alles möglich.

Nach Einkleidung und Farewell-Feier war der Hofburg-Empfang der emotionale Schlusspunkt in Wien. Stadlober bringt es auf den Punkt: „Jetzt wissen wir, was kommt. Wir sind bereit – und freuen uns riesig auf Italien!“

