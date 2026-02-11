Baby positiv auf Kokain getestet - Mutter verhaftet

Schockierender Fall an der spanischen Costa del Sol. Eine britische Mutter wurde festgenommen, nachdem bei ihrem Säugling ein Drogentest positiv auf Kokain ausfiel.

Das Baby war zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden, weil es gesundheitliche Beschwerden zeigte. Dort entdeckten Ärzte in einer Routinetestung Spuren des Rauschgifts im Körper des Kindes.

Die Polizei leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren ein und nahm die Mutter fest. Den Behörden zufolge steht der Verdacht im Raum, dass das Kind durch unsichere Verhältnisse oder direkten Kontakt mit der Droge gefährdet wurde.

Kinderschutzdienste arbeiten nun eng mit der Polizei zusammen, um die Umstände des Vorfalls genau zu klären und sicherzustellen, dass das Wohl des Kindes geschützt wird. Sollte sich der Verdacht bestätigen, drohen der Mutter Anklagen wegen Kindesgefährdung und strafrechtliche Konsequenzen.