Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Wolodymyr Selenskyj
© Getty

Neuwahl im Mai

Ukraine-Hammer um Wolodymyr Selenskyj

11.02.26, 11:00
Teilen

Wolodymyr Selenskyj sorgt mitten im Krieg für einen politischen Paukenschlag. 

Die Ukraine hat einem Medienbericht zufolge mit den Planungen für eine Präsidentschaftswahl und ein Referendum über ein mögliches Friedensabkommen mit Russland begonnen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj werde das Vorhaben am 24. Februar vorstellen, meldete die „Financial Times“ am Mittwoch unter Berufung auf offizielle Vertreter aus der Ukraine und Europa, die in die Planungen eingeweiht sind. Der Tag ist nicht zufällig gewählt – es ist der Jahrestag der russischen Invasion.

Wahl im Mai?

Als Termin für die Präsidentschaftswahl ist der 15. Mai im Gespräch, so die „Financial Times“ weiter. Ob gleichzeitig auch ein Friedensreferendum stattfinden kann, ist völlig offen. Dafür müssten zuerst die Verhandlungen mit Russland und den USA zum Abschluss kommen. Völlig unklar ist auch, wie eine Wahl in dem Kriegsland durchgeführt werden kann.

Hintergrund für das Vorhaben ist offenbar massiver Druck der USA. Trump hat Selenskyj bereits wiederholt die Legitimität abgesprochen, weil seine Amtszeit eigentlich schon auslief. Der Präsident hat Wahlen mit Verweis auf das Kriegsrecht bisher aber immer abgelehnt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen