Geisterfahrer-Crash mit zwei Toten: So kam es zum Unfall

Der 52-Jährige war bei Paternion falsch auf die Autobahn aufgefahren.

Ein Geisterfahrer ist am Dienstagabend auf der Tauernautobahn A10 frontal in das Auto einer 25-Jährigen gekracht. Beide Lenker starben noch an ihren schweren Verletzungen vor Ort. Der Geisterfahrer, ein 52-jähriger Österreicher, der in Deutschland lebte, war gegen 17.30 Uhr bei Paternion falsch auf die Autobahn aufgefahren. Zum Frontal-Crash kam es kurz vor Spittal Ost.

Der Unfall passierte auf der Überholspur der Richtungsfahrbahn Villach. Beide Lenker wurden bei der Frontalkollision in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die 25-Jährige aus dem Bezirk Hermagor wurde von Ersthelfern aus ihrem Auto gezogen. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen konnte der Notarzt nur noch ihren Tod feststellen. Der 52-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Auch er war bereits tot.

Andere Lenkerin konnte ausweichen

Die A10 war in Fahrtrichtung Villach bis ca. 21.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Im Einsatz standen unter anderem mehrere Feuerwehren, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber. Die Polizei hat Ermittlungen zu den Hintergründen der Geisterfahrt eingeleitet, hieß es am Mittwoch auf APA-Anfrage.

Eine andere Autofahrerin, die dem Geisterfahrer kurz zuvor gerade noch ausweichen konnte, schilderte das Erlebte gegenüber dem ORF Kärnten. Sie sei mit 120 km/h auf der Überholspur gefahren, die anderen Autofahrer, die langsamer auf der rechten Spur fuhren, hatten die Geisterfahrermeldung wohl im Radio gehört, vermutete sie rückblickend.

"Da habe ich gesehen, dass mir ein Auto entgegenkommt, ich habe gar nicht denken können. Das war ganz intuitiv, dass ich das Auto nach rechts gerissen habe. Das Ganze hat keine zwei Sekunden gedauert." Der Geisterfahrer sei an ihr "mit ziemlich hoher Geschwindigkeit vorbeigerast".