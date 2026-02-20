Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
schnee steiermark
© APA/FF ST. STEFAN/R

Schneesturm

Steirische SPÖ verschiebt Statutenparteitag

20.02.26, 14:25
Die SPÖ Steiermark verschiebt wegen des Wintereinbruchs und der massiven Behinderungen und Gefahrensituationen ihren Statutenparteitag.  

Dieser hätte morgen, Samstag, in Eibiswald in der Südsteiermark stattfinden sollen. Die Region galt am Freitag allerdings als eine der von den Schneemassen am stärksten betroffenen Regionen. Es gehe um die Sicherheit der Delegierten, sagte Landesgeschäftsführer Florian Seifter.

"Unter den Delegierten sind viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die in ihren eigenen Gemeinden gebraucht werden, sowie zahlreiche Mitglieder, die jetzt in Einsatzorganisationen gefordert sind. Darüber hinaus haben wir Delegierte aus der ganzen Steiermark, für deren Sicherheit wir Verantwortung tragen. Da nicht garantiert ist, dass die Wetterlage bis morgen wesentlich besser wird und eine gefahrenlose Anreise gewährleistet ist, gehen wir kein Risiko ein", ergänzte Seifter. Der Statutenparteitag werde am Samstag, 28. Februar, nachgeholt.

