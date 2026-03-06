Alles zu oe24VIP
Schmerzmittel, Tabletten
© Getty Images

Präparat Ibuflam

Hersteller ruft Ibuprofen zurück

06.03.26, 19:09
Das tschechische Pharmaunternehmen Zentiva hat als Vorsichtsmaßnahme eine Charge des Schmerzmittels Ibuflam mit dem Wirkstoff Ibuprofen zurückgerufen. Das Medikament ist auch in Österreich erhältlich.

Der Rückruf erfolge als Vorsichtsmaßnahme, erklärte Zentiva. Auch wenn die Maßnahme sich an Großhändler und Apotheken richtet, besteht den Angaben zufolge für Verbraucher im Rahmen der üblichen Bearbeitung von Qualitätsbeanstandungen die Möglichkeit, Packungen der betroffenen Charge zurückzugeben und Ersatz zu erhalten.

Betroffen ist dem Unternehmen zufolge die Charge mit der Nummer 5R02514 des Medikaments Ibuflam 600 mg Lichtenstein Filmtabletten (50 Stück), wie das Unternehmen in Berlin mitteilte. Ein Grund für den Rückruf wurde nicht genannt. "Die Sicherheit der Patienten hat für uns höchste Priorität", erklärte Zentiva. Andere Medien berichteten von Fremdkörpern in den Tabletten. Das Medikament ist auch in Österreich erhältlich.

