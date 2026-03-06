Alles zu oe24VIP
zib2
© ORF (Screenshot)

Öl-Krise

ZiB2-Experte warnt: Inflation wird noch höher

06.03.26, 23:41
Der Krieg im Nahen Osten sorgt in Österreich für eine Preisexplosion an der Zapfsäule. Nun warnt IHS-Chef Bonin vor einer noch heftigeren Teuerung.

Im Vergleich zum Jahresbeginn sind Diesel und Benzin um mehr als 20 Prozent teurer. Dagegen will Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) etwas unternehmen. Er hat eine vertiefte Prüfung der aktuellen Preisentwicklung beantragt. Diese übernimmt das Institut für Höhere Studien (IHS) mit der Unterstützung der Bundeswettbewerbsbehörde.

Bei der ZiB 2 erklärt der IHS-Direktor Holger Bonin, wie die Preise sich entwickeln werden: "Es ist vieles denkbar, auch, dass es viel schneller vorübergeht. Man muss sich auf Vieles einstellen. Das heißt aber auch: Abwarten, damit man nicht zu früh sein Pulver verschießt."

"Am Ölmarkt werden Erwartungen gehandelt"

Für die Preisexplosion sorgt derzeit die Blockade der Straße von Hormus. Bonin: "Am Ölmarkt werden Erwartungen gehandelt. Wenn das jetzt weiter steigt, dann deutet sich eben an, dass der Konflikt wohl länger dauert." US-Präsident Donald Trump schätzt die Kriegsdauer auf vier bis sechs Wochen. "Je länger das dauert, desto leerer werden die Läger und desto schneller werden die Preise nach oben gehen."

Beim Gas verläuft es ähnlich. Österreichische Kunden sind laut dem IHS-Direktor durch laufende Verträge zum Teil gegen einen Preisanstieg geschützt. Er betont, dass das Gas Einfluss auf den Strompreis hat: "Dann kommt eine Kaskade in Gang, wo man genauer hinschauen muss. Das ist ein Risiko am Horizont, das sich realisieren kann."

Inflation wird auch noch ansteigen

Bonin hat eine klare Warnung: "Wir müssen uns dieses Jahr auf eine deutlich höhere Inflation einstellen, als wir das erwartet haben." Bis vor Kurzem wollte man sich einer Inflationsrate von 2 Prozent annähern. IHS-Boss rechnet vor: "Jetzt der Schock an den Zapfsäulen wird diesen Monat einen Sprung von ungefähr 0,4 Prozentpunkten bei der Inflationsrate ergeben."

Der rasant ansteigende Ölpreis würde damit kurzerhand alle inflationsdämpfenden Maßnahmen der Regierung in diesem Jahr wieder vergessen machen, so Bonin. Er mahnt: "Im März wird das weitgehend aufgefressen durch die Preissteigerung an den Zapfsäulen." Wenn der Krieg sich noch länger zieht, dann könnte auch das 2-Prozent-Ziel nicht erreicht werden.

