Kiesenhofer mit Ehrentafeln gewürdigt

Die Marktgemeinde Kreuzstetten hat schnell reagiert und für ihre berühmteste Tochter binnen zwei Tagen Ehrentafeln organisiert.

Bei der Einfahrt nach Niederkreuzstetten von Oberkreuzstetten kommend wurde ein Schild mit der Aufschrift "Kreuzstetten freut sich mit Anna Kiesenhofer - Olympiasiegerin 2021" montiert. Ein solches ist auch mehr in der Ortsmitte zu finden. Direkt über der Schrift sind die Olympischen Ringe platziert, der untere Abschluss ist Rot-Weiß-Rot gehalten.



Am späten Dienstagabend fand ein Blasmusik-Empfang für die aus Niederkreuzstetten stammende und nun in Lausanne lebende Radstraßen-Goldmedaillengewinnerin von Tokio statt, direkt nach der Rückkehr der 30-Jährigen aus Japan. "In meinem Kopf ist noch so viel Chaos, dass die intelligenten Worte warten müssen", sagte Kiesenhofer u.a. bei einer kurzen Ansprache.



Reden hielten bei der rasch organisierten Feier auch der niederösterreichische Landtagspräsident Karl Wilfing (ÖVP), Abg. Melanie Erasim sowie Bürgermeister Adolf Viktorik (beide SPÖ). Dem Ortschef zufolge waren etwa 350 Gäste gekommen. Die Vorbereitungen für den Empfang hatten laut Viktorik um 10.00 Uhr begonnen, um 18.00 Uhr sei alles fertig gewesen.

Goldulme & Weinviertel-Janker

Anna Kiesenhofer habe sich am Mittwoch noch einmal bei ihm bedankt, freute sich der Bürgermeister über eine gelungene Veranstaltung in der knapp 1.600 Einwohner zählenden Weinviertler Marktgemeinde. Niederkreuzstetten mit fast 1.000 Bewohnern ist die größte Ortschaft von Kreuzstetten.



Für die Olympiasiegerin soll eine Goldulme gepflanzt werden, teilte Viktorik weiter mit. Als Geschenk bekam Kiesenhofer u.a. auch einen Weinviertel-Janker.