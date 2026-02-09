Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
bub verhungert.png

Unfassbare Details

Elias (3) verhungert: Horror-Eltern wegen Mordes vor Gericht

09.02.26, 09:54
Teilen

Der kleine Junge starb an Unterernährung. Die Eltern sollen ihn gequält, eingesperrt und nicht gefüttert haben. 

Die beiden Horror-Eltern im Alter von 27 Jahren muss sich am Montag vor dem Landesgericht Innsbruck nach dem Tod seines dreijährigen Sohnes im Tiroler Bezirk Kufstein wegen Mordes, Quälens und der Freiheitsentziehung verantworten. Der Bub war im Mai 2024 infolge massiver Unterernährung gestorben. Die Eltern wollten ihn laut Staatsanwaltschaft "möglichst qualvoll zu Tode" bringen. Sie gestanden die Tat. Die Mutter sprach von einem "Dämon", der in ihrem Sohn gesteckt sei.

Elias tot im Bett entdeckt

Die beiden 27-Jährigen sollen besonders grausam vorgegangen sein und dem Kind über mehrere Monate seelische und körperliche Misshandlungen zugefügt haben. Sie sollen ihn laut Anklage "vom übrigen Familienleben isoliert und wegsperrt, ihn vollkommen entmenschlicht, erniedrigt und verängstigt" haben. "Sie haben ihn mit einem Kochlöffel geschlagen, ihn an Händen und Füßen mit Kabelbindern gefesselt und ihm dabei teilweise auch die Augen verbunden. Sie haben ihn auch zusätzlich an den Armaturen des Waschbeckens im WC angebunden und bei völliger Dunkelheit über Stunden eingesperrt", hieß es etwa. Das Kind wurde schließlich tot in seinem Bett liegend entdeckt und der Vater verständigte die Polizei.

Urteil noch heute erwartet

Die Beweislast dürfte indes erdrückend sein, nachdem sich die Eltern über ihre Taten in Chats ausgetauscht und diese auch mit Fotos und Videos dokumentiert hatten. Sie sollen dabei zurechnungsfähig gewesen sein. Trotzdem wurde gegen die Mutter zusätzlich ein Unterbringungsantrag in ein forensisch-therapeutisches Zentrum gestellt. Ein Urteil in dem Geschworenenprozess wurde für Montagabend erwartet. Den beiden Angeklagten droht im Falle einer Verurteilung lebenslange Haft.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen