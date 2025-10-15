Es geht los! Erste Weihnachtsbeleuchtung in Wien

Manche können die Weihnachtszeit gar nicht mehr erwarten und genau solche Leute wird es freuen, dass die erste Weihnachtsbeleuchtung in der Wiener Innenstadt bereits aufgehängt ist - die Rotenturmstraße macht den Anfang.

Es ist nicht unüblich, wenn bereits Mitte Oktober begonnen wird, die Wiener City mit Weihnachtsbeleuchtung zu füllen. Die genaue Anzahl ein geschmückten Einkaufsstraßen steht aufgrund des Genehmigungsprozesses noch aus, in den letzten Jahren waren es rund 31 Einkaufsstraßen die in hellem Licht und weihnachtlicher Freude erstrahlten.

© oe24/Stottan

Startschuss ist gegen Mitte oder Ende November, wenn Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck den Weihnachtslichterreigen offiziell eröffnen. In diesem einen Monat muss hart gearbeitet werden, um die über 200 Kilometer Kabel und die hunderttausenden LED-Leuchten zu montieren.

In der Rotenturmstraße hängen bereits die ersten zwei Riesenkugeln im bekannten Weihnachtsrot, natürlich noch ohne Licht. Dort werden die Arbeiten noch bis 16. Oktober andauern, allerdings nur nachts. Insgesamt werden es dann fünf Kugeln und rund 14 Banner sein.

In der Kärntner Straße hängt bislang noch keine Dekoration, allerdings haben dort, wie auch in der Herrengasse und dem Palaisviertel, die Arbeiten bereits begonnen - vornehmlich Vorbereitungsarbeiten der Überspannungen. Die Montage in der Kärntner Straße beginnt mit 20. Oktober ebenso wie in der Simmeringer Hauptstraße. Die Innere Mariahilfer Straße startet Anfang November. Das alles bestätigte die WKW auf oe24-Anfrage.

© oe24/Bauer

Schoko-Nikoläuse und Adventkalender stehen ohnehin schon längst in den Einkaufsregalen, die ersten Weihnachtsmärkte öffnen bald und auch "Last Christmas" und "All I Want For Christmas Is You" fangen spätestens in der Woche vor dem ersten Advent an.