Likör, Werkzeug und Parfum: Fünf hochwertige Adventkalender für Männer 2025

Adventkalender sind längst nicht mehr nur für Kinder gedacht – auch Erwachsene freuen sich darüber, jeden Tag eine Kleinigkeit hinter einem Türchen zu entdecken.

Und es muss nicht der herkömmliche Schokoladen-Kalender aus dem Supermarkt sein: 2025 gibt es viele spannende Adventkalender für Männer. Ob mit Likören, Werkzeug oder Pflegeprodukten: Die tägliche Überraschung macht den Dezember nicht nur genussvoller, sondern oft auch praktischer. Wir zeigen fünf Kalender, die originell und hochwertig sind.

Bosch-Adventskalender 2025 mit 41 Werkzeug-Teilen

Ein Werkzeug-Adventkalender, der wirklich Sinn ergibt: Der Kalender von Bosch* enthält ein umfangreiches Sortiment aus Bits, Schrauben, Stecknüssen und Zubehör – verpackt in einer stabilen Box, die später als Aufbewahrung dient. Praktisch für alle, die gerne basteln, reparieren oder einfach gut ausgestattet sein möchten. Highlights sind hier eine Bügelsäge, eine Kombinationszange und ein Bit-Schraubendreher mit T-Griff.

41-teiliges Werkzeugset für den Alltag

Inklusive praktischer Box zur Wiederverwendung

Nützlich und langlebig – für Heimwerker und als Basis-Ausstattung

Bosch Werkzeug-Adventkalender 2025 – für 45,37 Euro bei Amazon* © Bosch/Anzeige

Pfefferdieb "Christmas Spirits": Spirituosen- und Likör-Adventskalender 2025

Wer Likör liebt, wird diesen Kalender von Pfefferdieb* genießen: Hinter den 24 Türchen verstecken sich hochwertige Miniaturfläschchen mit verschiedenen Spirituosen – von Fruchtlikör bis Kräuterschnaps. Besonders spannend: Viele Sorten stammen aus kleinen Manufakturen, was den Kalender zu einem echten Entdecker-Set macht. Ein schöner Mix aus Klassikern und Überraschungen – perfekt für Genießer.

24 verschiedene Likör- und Spirituosenproben (je 20 Milliliter)

Alkoholgehalt von 15 bis 41 Prozent

Stilvoll verpackt in einer festlichen Box

Pfefferdieb "Christmas Spirits": Spirituosen- und Likör-Adventkalender 2025 – für 54,77 Euro bei Amazon* © Pfefferdieb/Anzeige

Jean-Pierre Sand: Jeden Tag ein neuer Duft für Herren

Darf es etwas Eleganz sein? Der Duftkalender von Jean-Pierre Sand* enthält 24 Parfüm-Minis für Herren, darunter Eau de Toilette und Aftershave. Die Düfte reichen von sportlich-frisch bis orientalisch-warm – ideal, um jeden Tag im Dezember einen neuen Akzent zu setzen und einen neuen Lieblingsduft zu finden.

24 Parfüm-Minis à fünf Milliliter

Verschiedene Duftnoten für jeden Anlass

Edles Design, auch als Geschenk geeignet

Jean-Pierre Sand Parfum de France Adventkalender für Herren – für 49,90 Euro bei Amazon* © Jean-Pierre Sand / Anzeige

Fireland Foods: Chili- und BBQ-Adventskalender für Gourmets

Für alle mit einer Vorliebe für Schärfe: Der Kalender von Fireland Foods* kombiniert Chilisaucen, BBQ-Spezialitäten und Gewürzmischungen – viele davon aus eigener Manufaktur in Österreich. Männer, die sich gerne in der heimischen Küche ausprobieren, kommen hier also ganz auf ihre Kosten. Dieser Adventskalender ist scharf, würzig und garantiert nicht langweilig!

24 scharfe Überraschungen à 50 Milliliter

Für Grillfans und Chili-Liebhaber

Regional produziert in Österreich

Fireland Foods Chili- und BBQ-Adventkalender – für 61,58 Euro bei Amazon* © Fireland Foods / Anzeige

Störtebekker Premium Adventskalender 2025: Rasur-, Bart- und Körperpflege-Produkte für Männer

Dieser Adventkalender von Störtebekker* ist wie ein Wellnesspaket für Männer: Er enthält 24 Überraschungen rund um Bartpflege, Rasur und Körperpflege – darunter Rasieröl, Bartbalsam, Klingen, Tools und mehr. Verpackt ist das Ganze in einem hochwertigen Karton mit Magnetverschluss – auch optisch ein Highlight.

Pflegeprodukte für Bart und Körper

Inklusive zwei Gutscheine für den Online-Shop

Warenwert von 399 Euro laut Hersteller

Für alle Männer mit Sinn für Körperpflege

Störtebekker Premium Adventkalender 2025 – für 198,00 Euro bei Amazon* © Störtebekker / Anzeige

Abwechslung in der Weihnachtszeit mit diesen Adventkalendern für Männer 2025

Ob scharf, duftend oder handwerklich – diese fünf Adventskalender zeigen, wie vielfältig der Countdown bis Weihnachten sein kann. Statt Schokolade gibt’s praktische Tools, edle Tropfen oder stylische Pflegeprodukte. Ideal für alle Männer, die sich (oder anderen) im Dezember eine tägliche Freude machen wollen.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.