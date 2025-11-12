Salzburgerhof Zell am See: Luxus-Wellness & Floating für neue Balance

Wer dem Alltag entfliehen möchte, findet im 5-Sterne-Superior-Hotel Salzburgerhof in Zell am See eine Oase der Ruhe. Zwischen Sole-Floating, Saunawelten und internationalen Massage-Ritualen erleben Gäste Wellness auf höchstem Niveau.

Zwischen Schnee und Dampf. Abtauchen im beheizten Outsoor-Pool. © Peter Kühnel

Im Salzburgerhof in Zell am See (www.salzburgerhof.at/de/) verschmelzen Floating, Massagen, Yoga und Naturkosmetik zu einem einzigartigen Wellness-Erlebnis. Sie kennen das Gefühl: Dauerstress, hektischer Alltag, das ständige Summen im Kopf. Genau hier setzt Floating an – die neue Wellness-Erfahrung, die Körper und Geist in Sekunden in Tiefenentspannung versetzt. Im Sole-Floatingpool des Salzburgerhofs schweben Sie schwerelos in konzentriertem Salzwasser. Licht, Geräusche und selbst die Schwerkraft fallen weg, der Körper regeneriert sich fast von selbst. Bereits nach wenigen Sitzungen spüren Gäste die Wirkung: Muskeln entspannen, Gedanken werden ruhig, die Energie kehrt zurück. Floating, auch bekannt als Floatation Therapy oder Sensory Deprivation Therapy, ist mittlerweile ein Highlight nicht nur in Spa-Hotels, sondern auch im Reha- und Sportbereich. Positive Effekte zeigen sich bei Stress, Hautproblemen oder Schlafstörungen. Wer floatet, lässt den Alltag einfach hinter sich.

nzentriertem Salzwasser – regeneriert den Körper. © Paul Dahan

Wellness für alle Sinne

Das Salzburgerhof-Wellness-Schlössl ist eine Welt für sich. Auf drei Etagen verbinden sich Wasser, Luft und Licht zu einer perfekten Symbiose für Körper und Geist. Die Massagen reichen von der hawaiianischen Lomi Lomi Nui, die fließenden Bewegungen und tiefes Loslassen verspricht, über Hot-Stone-Massagen bis hin zu indischen Ayurvedabehandlungen. Die Seifenschaum-Massage nach türkischer Tradition oder Treatments unter freiem Himmel auf der Dachterrasse sorgen für unvergessliche Momente.

Auch die Haut kommt nicht zu kurz: Mit der biozertifizierten Naturkosmetik Pharmos Natur werden Gesichtsrituale und Körperanwendungen zur regenerierenden Wohlfühlerfahrung. Superfoods wie Aloe-Vera-Ursaft oder schwarzer Sesam pflegen nachhaltig und schenken spürbare Frische.

Für Paare bietet der Salzburgerhof exklusive Partner-Treatments – während Champagner serviert wird, lässt man sich gemeinsam auf Wolke sieben entführen.

Relaxen. Edel inszenierte Ruheräume mit diversen Sitz- und Liegemöglichkeiten. © Hotel Salzburgerhof

Bewegung und Balance im Wellness-Schlössl

Im Wellness-Schlössl erlebt man das Zusammenspiel der Elemente hautnah. Im Quellensprudelbad oder Outdoor-Whirlpool spürt man, wie Wasser belebt, während das Indoor-Arkadenschwimmbad an antike griechische und römische Bäder erinnert. Römische Liegen im Tepidarium oder das kreislaufschonende Laconium laden zu Stunden des Loslassens ein. In der finnischen Außensauna, der Kräutergrotte, der Solegrotte oder dem Hamam finden Gäste alles für ein tiefes Wohlbefinden. Die SPA-Dachterrasse mit Pavillon für Freiluftmassagen und FKK-Ruhebereich sorgt für maximale Privatsphäre und Entspannung unter freiem Himmel.

Zimmer & Suiten. Kein Zimmer gleicht dem anderen. Manche mit privatem Dampfbad. © Hotel Salzburgerhof

Gelebte Werte und echte Herzlichkeit

Die Gastgeberfamilie Holleis verbindet im Salzburgerhof höchsten Komfort mit Gelassenheit. Die Therapeuten bringen Besucher auf eine Reise um die Welt: Hawaiianische, türkische und indische Massage-Techniken, aromatische Stempel aus Limette, Ingwer, Lavendel und Lemongrass – all das öffnet die Sinne und bringt Körper, Geist und Seele in Einklang. Mentaltrainer und Spezialisten für Beauty, Bäder, Packungen und Peelings sorgen für nachhaltige Gesundheit und Wohlbefinden. Jeder Winkel des Salzburgerhofs ist auf Entspannung ausgelegt. Lichtdurchflutete Räume, Wasserbetten, Feng-Shui-Liegen und der atemberaubende Garten schaffen Momente, die tief berühren. Im Spa-Schlössl fließen Energien harmonisch, Lebensfreude mischt sich mit dem Gefühl des Loslassens. Hier ist Wellness nicht nur Anwendung, sondern gelebte Philosophie.

Salzburger Stube © Hotel Salzburgerhof

Kulinarik & Genussmomente im Gourmethotel

Der Salzburgerhof, Traumdestination für Wellness, Gourmet, Ski und Golf, ist ein Hotel, das Luxus, Harmonie und alpine Lebensfreude perfekt vereint. Das führende Wellness- und Gourmethotel wurde mit drei Relax-Guide-Lilien, drei Gault-Millau-Hauben und drei Falstaff-Gabeln ausgezeichnet. Die gemütlichen Zimmer und Suiten, teilweise mit privatem Dampfbad, laden zum Verweilen ein und bieten dabei traumhafte Ausblicke auf den See und die umliegenden Berge.

Das 5-Sterne-Luxushotel Salzburgerhof ist nicht nur eine Wellness-Oase, sondern auch ein echter Gourmet-Hot-Spot – bestätigt durch drei Gault-Millau-Hauben. Untermalt von Pianomusik und erlesenen Weinen aus der Selektion von Maître, Diplom-Sommelier und Erfolgswinzer Günther Rettenbacher begeistert die Küche von Küchenchef Stefan Reiter auf ganzer Linie. Gemeinsam mit seinem Küchenteam kreiert er täglich eine unvergleichliche Geschmackswelt.

Kulinarische HighlightsIn der Salzburgerstube, dem ausgezeichneten Haubenrestaurant, genießen Gäste kreative, bodenständige österreichische Küche: Kalbstatar, heimisches Rehfilet mit Artischockencreme und Marillen, Kalbsbackerl mit Pastinakencreme, dazu ein Dessertbuffet mit alt-österreichischen Süßspeisen – von Buchteln bis Palatschinken. Jede Mahlzeit ist ein Fest für die Sinne, bei dem man gern ein wenig mehr genießt, als die Figur eigentlich erlaubt – aber genau das macht den Salzburgerhof auch zum Paradies für Gourmets.