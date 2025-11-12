Winter-Wellness: Die schönsten Thermalbäder Europas

Wenn draußen die Temperaturen sinken, steigt die Sehnsucht nach Wärme. Genau die liefern Thermalbäder, und das mit jeder Menge Entspannung, Naturkulisse und einem Hauch Luxus. Wir zeigen Ihnen die schönsten Thermalbäder Europas, die Körper, Geist und Seele so richtig einheizen.

Mit dem Winter kommt sie zurück: die große Lust auf Wärme, Ruhe und einen kleinen Spa-Moment, der sich anfühlt wie Urlaub. Und genau hier kommen Thermalbäder ins Spiel, heiße Quellen, die nicht nur unglaublich entspannen, sondern auch heilende Wirkung haben. Perfekt also, dass Europa gleich mehrere dieser Natur-Wellness-Oasen zu bieten hat. Wir haben die schönsten für Sie gesammelt, vom isländischen Lavabecken bis zur toskanischen Traumquelle.

1. Blaue Lagune, Island: Magie aus Lava und Dampf

Kaum ein Ort symbolisiert Entspannung so sehr wie die Blaue Lagune nahe Reykjavík. Umgeben von schwarzen Lavafeldern schimmert das milchig-blaue Wasser fast surreal. Mit rund 38 °C sorgt es für Tiefenentspannung, während die kühle isländische Luft für den ultimativen Kontrast sorgt. Die Mineralstoffe im Wasser, vor allem Kieselsäure und Schwefel, tun der Haut gut und lassen Sie mit einem echten Glow nach Hause fliegen.

© Getty Images

2. Saturnia, Italien: Wellness zwischen Olivenbäumen

Die Cascate del Mulino in der Toskana sind so schön, dass man sich fragt, ob sie überhaupt echt sind. Das 37 °C warme, schwefelreiche Wasser sprudelt über natürliche Kalkterrassen, mitten in der Natur, umgeben von toskanischer Idylle. Hier lässt sich Entspannung mit Dolce Vita kombinieren: erst baden, dann Pasta, dann noch mal baden.

© Getty Images

3. Maibachl, Österreich: Kleiner Hotspot im Wald

Wer es ursprünglicher mag, wird das Maibachl bei Villach in Kärnten lieben. Dieses Thermalbad entsteht nur nach Schneeschmelze oder Regenfällen, ein echtes Naturphänomen also! Das Wasser (rund 28-32 °C) ist reich an Mineralstoffen und tut Muskeln und Gelenken gut. Und das Beste? Kein Massentourismus, nur Sie, der Wald und dampfende Entspannung - leider laut Website nur bei Schneeschmelze im Frühling zu sehen. Die Thermen in der Region lässt sich aber trotzdem herrlich entspannen.

© visitvillach.at

4. Pamukkale, Türkei: das Naturwunder in Weiß

Die Terrassen von Pamukkale sehen aus, als wären sie direkt aus einem Märchen entsprungen. Das Wasser, das über die weißen Kalksinterterrassen fließt, ist bis zu 30 °C warm und reich an Mineralien, die Haut, Herz und Kreislauf guttun. Kein Wunder, dass der Ort zum UNESCO-Welterbe zählt und auf jeder Bucket List stehen sollte.

© Getty Images

5. Leukerbad, Schweiz: Wellness mit Alpenblick

In Leukerbad sprudeln täglich fast 4 Millionen Liter heißes Thermalwasser an die Oberfläche. Umgeben von den imposanten Walliser Alpen ist der Ort der größte Wellness-Hotspot der Schweiz. Mit bis zu 51 °C warmem Wasser ist das Baden hier ein Erlebnis für Körper und Seele und wer mag, kombiniert das Ganze mit einem Ski-Tag und abends in ein Spa in Leukerbad.

© MyLeukerbadAG

Thermalbaden ist im Winter nicht nur eine Wohltat, sondern fast schon Pflichtprogramm. Ob Natur pur, architektonische Pracht oder mediterranes Flair und Europa hat für jeden Entspannungstyp das perfekte Thermalbad.