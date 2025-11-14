Städtetrip im Winter? Diese Ziele sollten Sie entdecken, bevor es alle tun

Zugegeben, ein Städtetrip bei Minusgraden klingt erstmal nicht nach der perfekten Idee. Doch die kalte Jahreszeit hat einiges zu bieten: weniger Touristen, viel mehr Atmosphäre und jede Menge Winterzauber. Das Time Out Magazin hat die Top-Städte gekürt, die im Winter noch echte Geheimtipps sind.

Während sich viele Menschen in den Sommermonaten an den gleichen Touristen-Hotspots drängen, bieten sich gerade die Wintermonate für einen weniger überlaufenen, aber genauso aufregenden Städtetrip an. Die kalte Jahreszeit hat ihren ganz eigenen Reiz, und viele Städte entfalten in den Wintermonaten eine besondere Magie. Ob heiße Schokolade, Weihnachtsmärkte oder spektakuläre Sehenswürdigkeiten ohne den üblichen Trubel: Hier kommen unterschätzte Ziele, die Sie im Winter unbedingt erleben sollten.

Athen, Griechenland

© Getty Images

Athen lohnt sich im Winter besonders! Wenn die Temperaturen angenehm mild sind und nicht die 40 Grad-Marke knacken, können Sie die historischen Stätten in aller Ruhe erkunden. Die Akropolis ohne Touristenmengen zu besuchen, ist ein Erlebnis für sich. Gönnen Sie sich danach eine leckere Kuttelsuppe (Patsas) oder den traditionellen heißen Punsch Rakomelo in einer der vielen gemütlichen Tavernen. Das Beste: Sie können die berühmten Galerien und Museen der Stadt ohne Gedränge genießen.

Venedig, Italien

© Getty Images

Venedig ist vor allem in den Sommermonaten von Touristen nahezu überlaufen. Doch im Winter hat Venedig eine ganz andere, ruhigere Seite. Kein Gedränge an der Rialtobrücke, kein überfüllter Markusplatz. Stattdessen können Sie die Stadt in aller Ruhe erkunden, während die Winterluft die historischen Gebäude in einem besonders mystischen Licht erscheinen lässt. Ganz gleich, ob der Nebel über den Kanälen liegt oder die Sonne die Gebäude zum Strahlen bringt: Venedig im Winter ist absolut sehenswert!

Madrid, Spanien

© Getty Images

Sie denken Spanien sei nur etwas für den Sommerurlaub? Dann irren Sie sich. Die kalte Jahreszeit verleiht der Stadt eine besondere Atmosphäre, die mit festlichen Weihnachtsmärkten und besonderen Feierlichkeiten einfach unvergesslich ist. Und das Beste: Die milden Temperaturen sorgen dafür, dass Sie stundenlang durch die Stadt flanieren können, ohne zu schwitzen.

Kopenhagen, Dänemark

© Getty Images

In der dänischen Hauptstadt dreht sich im Winter alles um das „Hygge“-Gefühl - das dänische Wort für das Wohlfühl-Gefühl an kalten Tagen. Die dänische Hauptstadt ist im Winter wie aus einem Märchenbuch. Mit den festlich geschmückten Straßen, den gemütlichen Cafés und den zahlreichen Weihnachtsmärkten fühlt sich jeder Spaziergang an wie ein kleines Winterwunder. Und wenn der kalte Wind draußen bläst, wird’s drinnen umso gemütlicher.

Manchester, Großbritannien

© Getty Images

Obwohl Manchester für seine regnerischen Winter bekannt ist, hat die Stadt einen ganz besonderen Charme. Denn wenn es draußen nass und windig wird, lädt die Stadt in ihre gemütlichen Pubs, zu einem Bummel durch Vintage-Läden oder auf die vielen Weihnachtsmärkte ein. Vom klassischen Christkindlmarkt bis hin zu einem Gothic-Weihnachtsmarkt gibt’s hier für jeden Geschmack etwas – und das bei viel weniger Trubel als in anderen Städten.

Der Winter hat seine eigenen Reize! Weniger Touristen, festliche Stimmung und einzigartige Erlebnisse, die perfekten Zutaten für einen unvergesslichen Städtetrip.