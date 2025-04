× Warum alle plötzlich einen Freund wie Benny Blanco wollen

Selena Gomez ist glücklich verliebt – und das Netz gleich mit! Der Grund? Ihr Verlobter Benny Blanco sorgt mit seiner Art gerade für eine echte Social-Media-Revolution in Sachen Beziehungsideale. Im Podcast „On Purpose“ von Jay Shetty gewährte das Paar intime Einblicke in ihre Liebe.

Noch vor wenigen Jahren war Benny Blanco vor allem hinter den Kulissen bekannt – als Hit-Produzent für Superstars wie Ed Sheeran, Rihanna oder Justin Bieber. Doch nicht selten war er auch Ziel von Bodyshaming-Kommentaren. Heute? Wird er gefeiert – und zwar als der ultimative „Internet Boyfriend“.

Seit dem öffentlichen Liebes-Outing im Dezember 2023 halten Selena und Benny ihre Beziehung größtenteils privat – bis jetzt. In dem Podcast sprechen sie ungewohnt ehrlich über ihr gemeinsames Leben – und plötzlich wollen alle genau so einen Freund.

Was macht Benny so besonders?

© Getty Images ×

Es sind nicht große Gesten oder teure Geschenke, die das Netz so begeistern – sondern das, was in vielen Beziehungen fehlt: emotionale Intelligenz, Respekt und echtes Zuhören.

„Ich denke, das größte Problem von Menschen, insbesondere von Männern, ist, dass wir nicht immer zuhören“, sagt Blanco im Podcast. „Man sollte einfach still sein und zuhören. Eine Frau wird dir genau sagen, was sie braucht.“

Auch Selena bringt es auf den Punkt: Sie habe sich nie rechtfertigen müssen, wenn sie wissen wollte, wo ihr Freund sei. Ein simples „Kannst du mir kurz schreiben?“ reichte – und Benny tat es, ohne Diskussion. Gegenseitiges Geben und Nehmen, ganz selbstverständlich. Klingt basic – ist aber in Zeiten von Ghosting und toxischen Datingtrends offenbar ein echtes Highlight.

"Ich will auch einen Benny Blanco!"

TikTok & Co. sind seither voll von Clips aus dem Podcast. Die Kommentare? Ein einziger Liebesbrief an Benny. „Ich will einen Benny Blanco“, schreibt eine Userin. „So viel emotionale Intelligenz in einem Mann – wow“, kommentiert eine andere. Dass Benny Blanco seiner Selena mehrmals täglich sagt, dass er sie liebe und wunderschön finde, setzt dem Ganzen nur die Kirsche auf die Sahnehaube.

Ein neuer Beziehungstrend? Hoffentlich!

In einer Welt, in der Red Flags fast schon Normalität sind, ist Bennys Verhalten wie ein Lichtblick. Nicht perfekt – aber ehrlich, liebevoll, respektvoll. Und vielleicht genau das, wonach sich viele sehnen. Ob Benny Blanco damit neue Maßstäbe setzt? Wünschenswert wäre es. Denn wenn der neue Relationship-Standard bedeutet, einander zuzuhören, aufeinander einzugehen und sich gegenseitig zu bestärken – dann kann man nur sagen: Mehr Bennys braucht die Welt.