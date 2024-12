Benny Blanco: Wer ist der Verlobte von Selena Gomez

Dank der Verlobung mit Selena Gomez ist Benny Blanco, bürgerliche Name Benjamin Josep Levin, in allen Mund. Doch wer ist dieser Mann und wieso liebt ihn das Musikbusiness?

Geboren ist Benny am 8. März 1988 in Reston, Virginia. Musik interessierte ihn sehr früh, vor allem HipHop. Benny experimentierte mit Beatproduktion und nahm sich selbst auf seiner Boom Box auf. Dadurch wurden das US-amerikanische Hip-Hop-Magazin The Source und die Geschäftsführung von Columbia Records auf ihn aufmerksam.

Nach regelmäßigen Auftritten und einer eigenen kleinen Radiosendung bekam Benny ein Praktikum bei dem Produzenten Disco D. Den größten Einfluss auf seine Karriere hatte Dr. Luke, mit dem er Hits wie „TikTok“ von Kesha, „Teenage Dream“ von Katy Perry und „Dynamite“ von Taio Cruz schrieb und produzierte.

Erste eigene Hits

Im Jahr 2011 veröffentlichte er seine ersten eigenständigen Werke. Er schrieb und produzierte unter anderem den Megahit „Moves Like Jagger“ von Maroon 5. In den folgenden Jahren arbeitete Benny unter anderem mit BTS, Ed Sheeran, Justin Bieber, The Weeknd, Ariana Grande, Britney Spears, Lana Del Rey, Camila Cabello und seiner Verlobten Selena Gomez.





Als Soloartist veröffentlichte er sein erste Soloalbum 2018 unter dem Namen “Eastside“, welches auf sogar in der Billboard Hot 100 gelandet ist. Benny veröffentlicht immer wieder Solosongs und Kollaborationen, wie in etwa mit Calvin Harris, Snoop Dog und Eminem.