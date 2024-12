Adventkranz-ABC: Woher kommt der festliche Brauch?

Vier Kerzen plus Tannenzweige: Ab 1. Dezember zieht der Adventkranz wieder ein. Wir verraten den Ursprung und die Bedeutung des weihnachtlichen Symbols.

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier, dann steht das Christkind vor der Tür: Der Adventkranz bringt Kinderaugen zum Leuchten, erwärmt auch das Herz von Erwachsenen und ist seit bald 200 Jahren fester Bestandteil der Weihnachtszeit. Doch wer hat den Klassiker der Adventzeit eigentlich erfunden?

Immer grün, immer schön. In der Vorweihnachtszeit wird der duftende und symbolbehaftete Adventkranz zur beliebtesten Deko. Von der Natur inspiriert: Material für die Herstellung findet sich im eigenen Garten, bei einem Spaziergang im Wald sowie bei Floristen und in Gärtnereien. © Getty Images ×

Die Geschichte des Adventkranzes

Die Geschichte beginnt im Jahr 1839 in Hamburg: Um Kindern die Wartezeit auf Weihnachten anschaulich zu machen, soll der evangelische Theologe Johann Hinrich Wichern das Rad einer Kutsche umfunktioniert haben. Darauf stellte er Kerzen: 24 kleine rote für die Wochentage und 4 größere weiße für die Adventsonntage. Jeden Tag wurde eine Kerze mehr angezündet, sodass die Kinder nach und nach die verbleibende Zeit bis Weihnachten sehen konnten. Um dem Kranz mehr Festlichkeit zu verleihen, schmückte Wichern ihn mit immergrünen Zweigen. Ursprünglich groß und üppig, wurde der Adventkranz im Laufe der Jahre kleiner und mit nur vier Kerzen bestückt, verbreitete sich aber in vielen Ländern.

Die Symbolik des Adventkranzes ist vielschichtig: Der Kreis des Kranzes steht für die Ewigkeit, die immergrünen Zweige für das Leben, das auch im Winter fortbesteht, und die Kerzen symbolisieren das Licht, das mit der Geburt Christi in die Welt kam. Die Tradition des Adventkranzes ist nicht nur ein religiöser Brauch, sondern auch ein Ausdruck des Wartens auf das Licht, das Weihnachten bringt.

In seiner Symbolik erinnert der Adventkranz übrigens auch an ältere Bräuche, wie etwa die germanischen Feierlichkeiten zur Wintersonnenwende, bei denen Lichter in der Dunkelheit entzündet wurden, um das zunehmende Licht und das Wachstum des Lebens zu feiern. Diese Tradition hat sich im Adventkranz fortgesetzt, der als Lichtquelle in den dunklen Wintermonaten eine besondere Bedeutung erlangt hat und nach wie vor in vielen Familien zur Vorweihnachtszeit dazugehört.

Ob Brauchtum oder Dekoration: Vom Adventkranz gibt es heute zahlreiche Varianten, von denen manche kaum mehr an die ursprüngliche Version erinnern. Doch der klassische immergrüne Kranz aus Tannenreisig ist nach wie vor am beliebtesten.