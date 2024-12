× Wann am besten den Weihnachtsbaum aufstellen?

Zu früh, und er nadelt, zu spät, und wir können uns nur kurzzeitig an ihm erfreuen. Wir verraten, wann der richtige Zeitpunkt ist um den Weihnachtsbaum aufzustellen.

Es beginnt ganz unauffällig: Anfang November funkeln die ersten Lichterketten in den Straßen. Mitte November schleichen sich dann Lebkuchen und Spekulatius in die Supermarktregale. Und spätestens mit der Eröffnung der Christkindlmärkte und dem ersten Adventwochenende wird klar: Die schönste Zeit des Jahres ist endlich da! Was darf in diesem festlichen Szenario natürlich nicht fehlen? Der Weihnachtsbaum als strahlender Mittelpunkt jeder Weihnachts-Deko. Doch ab wann ist eigentlich der richtige Moment, ihn aufzustellen?

Gibt es ein perfektes Datum, um den Weihnachtsbaum aufzustellen?

Wer sich an dieser Stelle einen konkreten Tag gewünscht hat, den müssen wir leider enttäuschen, denn einen fixen Zeitpunkt gibt es schlicht nicht. Laut einer Statista-Umfrage von Oktober 2023 bevorzugen:

27 Prozent, den Baum Anfang Dezember aufzustellen,

28 Prozent, Mitte Dezember,

32 Prozent, wenige Tage vor Heiligabend,

und 12 Prozent warten bis zum 24. Dezember.

Das Fazit: Die Wahl des Aufstelltermins hängt maßgeblich davon ab, wie lange der Baum frisch bleiben soll. Zwar ist es möglich, ihn schon vier Wochen vor Weihnachten ins Wohnzimmer zu holen und zu schmücken, doch das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass er bis Heiligabend Nadeln verliert und die Äste durchhängen.

Als Faustregel gilt:

Wenn der Baum nur bis kurz nach Weihnachten stehen soll, können Sie ihn bereits drei bis vier Wochen vor dem Fest aufstellen.

stehen soll, können Sie ihn bereits drei bis vier Wochen vor dem Fest aufstellen. Soll der Baum bis Silvester oder sogar bis in das neue Jahr halten, ist es ratsam, ihn erst ein bis zwei Wochen vor Heiligabend aufzustellen.

Tipps für die Vorbereitung

Um möglichst lange Freude an Ihrem Weihnachtsbaum zu haben, sollten Sie ihn frisch geschlagen kaufen und bis zum Aufstellen kühl lagern. So können Sie sicherstellen, dass er an Weihnachten in voller Pracht erstrahlt und den Raum mit seinem Duft erfüllt.

Richtige Lagerung

Haben Sie den Baum bereits weit im Voraus besorgt, lagern Sie ihn an einem kühlen, schattigen Ort wie Balkon, Terrasse oder Garage. Schneiden Sie ein dünnes Stück vom Stamm ab und stellen Sie ihn in einen mit Wasser gefüllten Eimer. So bleibt der Baum frisch, bis Sie ihn aufstellen.

Transportnetz: Wann entfernen?

Das Netz, in dem der Weihnachtsbaum verkauft wird, schützt vor Verdunstung und erleichtert den Transport. Dieses sollte erst zwei bis drei Tage vor dem Schmücken entfernt werden. Schneiden Sie das Netz von unten nach oben auf, um die Zweige nicht zu beschädigen.