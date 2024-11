Ganz Wien erstrahlt im Weihnachtsglanz

Ab sofort erstrahlen in Wien 31 Straßen im weihnachtlichen Lichtermeer.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck haben die Weihnachtsbeleuchtung in den Wiener Einkaufsstraßen eingeschaltet. Damit erstrahlen 31 Einkaufsgrätzel in festlichem Glanz. Bereits seit Mittwoch leuchtet der Herzerlbaum am Christkindlmarkt, und am Samstag wird der Christbaum ebendort von Ludwig und NÖ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) illuminiert.

Es war der traditionelle feierliche Startschuss in die Wiener Weihnachtszeit. "Sowohl Einheimische wie auch Touristen shoppen in weihnachtlich dekorierten Straßen lieber und länger, was wiederum den Unternehmen ein positives Weihnachtsgeschäft bringt", heißt es in einer Aussendung.

"Die festliche Weihnachtsbeleuchtung ist nicht nur ein leuchtendes Symbol der Hoffnung und Besinnlichkeit in unserer Stadt, sondern auch ein strahlendes Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien und der Wirtschaftskammer Wien. Mit der Erhöhung der Weihnachtsbeleuchtungsförderung auf 75 Prozent setzen wir ein starkes Zeichen der Unterstützung für unsere lokalen Unternehmen in diesen herausfordernden Zeiten. Wir laden alle Wienerinnen und Wiener sowie unsere Gäste ein, das einzigartige Einkaufserlebnis in unseren liebevoll beleuchteten Einkaufsgrätzeln zu genießen und damit einen Beitrag zu einem lebendigen und prosperierenden Wien zu leisten", sagt Bürgermeister Michael Ludwig.

Diese Straßen leuchten jetzt in der Innenstadt weihnachtlich



Annagasse

Bauernmarkt

Dorotheergasse

Goldschmiedgasse/Jasomirgottstraße

Graben/Trattnerhof

Herrengasse

Kärntner Straße

Kohlmarkt

Neuer Markt

Palaisviertel

Rotenturmstraße

Spiegelgasse

Wallnerstraße/Fahnengasse

Wollzeile

Weinachtsbeleuchtungen in den restlichen Bezirken



1030 Wien: Landstraßer Hauptstraße

1060 Wien: Innere Mariahilferstraße

1070 Wien: Neubaugasse

1080 Wien: Josefstädterstraße

1090 Wien: Servitenviertel, Volksopernviertel

1110 Wien: Simmeringer Hauptstraße

1120 Wien: Meidlinger Hauptstraße

1140 Wien: Hütteldorfer Straße, Nisselgasse

1150 Wien: Gablenzgasse, Reindorfgasse

1180 Wien: Währinger Straße, Kreuzgasse

1190 Wien: Obkirchergasse

1220 Wien: Seestadt Aspern

1230 Wien: Maurer Hauptplatz

Finanzierungszuschüsse 75 Prozent erhöht

Die Finanzierung der Beleuchtung liegt bei den jeweiligen Unternehmen, was einen enormen Aufwand für Montage und Strom bedeutet. Die Stadt Wien und die Witschaftskammer Wien hat sich deshalb dazu entschlossen heuer und im Jahr 2025 den Betrieb mit 75 Prozent zu fördern.

„Die Wirtschaftskammer Wien ist seit über zwei Jahrzehnten der zentrale Ansprechpartner für die Wiener Weihnachtsbeleuchtung. Sie ist für die Gesamtjahreskoordination verantwortlich - etwa für die Abstimmung mit allen Fachdienststellen betreffend Auflagen, Förderungen, Sicherheitsüberprüfungen und Haftpflichtversicherung. Der ganzjährige Austausch mit externen Beratern, Fachunternehmen und den zuständigen Magistraten ist die Grundlage dafür, dass die Weihnachtsbeleuchtung rechtzeitig aufgehängt wird und einwandfrei funktioniert“, so Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.