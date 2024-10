Weihnachtszauber startet nächste Woche

Vorweihnachtliche Stimmung auf allen Märkten ab Mitte November.

Die Vorweihnachtszeit ist in Wien traditionell die Zeit zahlreicher Advent- und Weihnachtsmärkte. Heuer öffnet der erste Weihnachtsmarkt am 7. November, ab 16. November haben dann alle Christkindl- und Weihnachtsmärkte in Wien geöffnet. In kaum einer anderen Stadt in Europa gibt es mehr Weihnachtsmärkte und marktähnliche Veranstaltungen als in der 2-Millionenstadt. Wiens Weihnachtsmärkte sorgen mit insgesamt 796 Ständen, davon 190 Gastroständen, mit glitzerndem Christbaumschmuck, kleinen und großen Geschenkmöglichkeiten aller Art, Weihnachtsdekorationen für verschiedenste Geschmäcker und natürlich auch Glühwein, Punsch und sonstigen Köstlichkeiten für perfekte Unterhaltung und abwechslungsreiche Einkaufsmöglichkeiten in der Vorweihnachtszeit.

Wie jedes Jahr wurden die Christkindl- und Weihnachtsmärkte vom Marktamt bewilligt. Sowohl die echten Weihnachtsmärkte als auch die marktähnlichen Veranstaltungen werden vom Marktamt kontrolliert. Das Marktamt wird auch heuer wieder sämtliche Lebensmittel- und Gastronomiestände auf die Einhaltung der strengen Hygienebestimmungen genau unter die Lupe nehmen, außerdem werden Lebensmittelproben gezogen. Aufgrund der strengen Kontrollen gab es im letzten Jahr kaum Beanstandungen bei den Adventmärkten.

Dazu Marktamtsdirektor Andreas Kutheil: “Die Vorweihnachtszeit ist für das Marktamt Hochsaison. Wien ist in allen europäischen Rankings höchst prominent als eine der schönsten Städte in der Weihnachtszeit vertreten. Es freut mich besonders, dass das Marktamt dazu einen großen Beitrag leistet.“

Erster Weihnachtsmarkt 1722

Bereits 1722 fand erstmals in Wien auf der Freyung der Nikolo-, Weihnachts- und Krippenmarkt statt. 120 Jahre später wurde dieser Markt vom Marktamt auf den Platz am Hof übersiedelt. Im Jahr 1903 wurden die Standbauten erneuert und erhielt der Christkindlmarkt erstmals eine elektrische Beleuchtung. Im Jahr 1918 wurde der Markt auf den Stephansplatz verlegt. Seit den 1980er Jahren werden in Wien immer mehrere Weihnachts- und Christkindlmärkte vom Marktamt bewilligt und abgehalten. Die ehemaligen Plätze des einstigen Nikolomarktes sind dabei heiß begehrt.

Christkindl- und Weihnachtsmärkte in Wien:

- Christkindlmarkt am Rathausplatz, Wien 1

Anzahl der Stände 99 davon 22 Gastronomie

Öffnungszeiten: 15.11.2024 - 26.12.2024, Täglich 10.00-22.00 Uhr, 24.12.2024: 10.00-18.30 Uhr

www.christkindlmarkt.at

Tel.: 01/4090040

- Altwiener Christkindlmarkt, Wien 1, Freyung

Anzahl der Stände 60 davon 15 Gastronomie

Öffnungszeiten: 15.11.2024 bis 23.12.2024, Täglich 10.00-21.00 Uhr www.altwiener-markt.at

Tel.: 0680/133 58 75

- Weihnachtsmarkt Am Hof, Wien 1

Anzahl der Stände 76 davon 20 Gastronomie

Öffnungszeiten: 15.11.2024 bis 23.12.2024

Mo-Do: 11.00-21.00 Uhr, Fr-So: 10.00-21.00 Uhr www.weihnachtsmarkt-hof.at

Tel.: 01/479 89 87

- Weihnachtsdorf auf dem Maria-Theresien-Platz, Wien 1 Anzahl der Stände 74 davon 21 Gastronomie

Öffnungszeiten: 13.11.2024 bis 26.12.2024

So-Do: 11.00-21.00 Uhr, Fr-Sa: 11.00-22:00 Uhr

24.12.2024: 11.00-16.00 Uhr, 25.+26.12.2024: 11.00-19:00 Uhr www.weihnachtsdorf.at

Tel.: 01/ 407 31 30

- Weihnachtsdorf am Stephansplatz, Wien 1

Anzahl der Stände 43 davon 10 Gastronomie

Öffnungszeiten: 08.11.2024 bis 26.12.2024, Täglich 11.00-21.00 Uhr 24.12.2024: 11.00-16.00 Uhr 25.+26.12.2024: 11.00-19.00 Uhr www.weihnachtsdorf.at

Tel.: 01/ 407 31 30

- Weihnachtsdorf Schloss Belvedere, Wien 3, Oberer Teichhof, Prinz-Eugenstr. 27

Anzahl der Stände 42 davon 9 Gastronomie

Öffnungszeiten: 15.11.2024 bis 26.12.2024, Mo-Fr: 11.00-21.00 Uhr, Sa -So: 10.00-21.00 Uhr

24.12.2024: 11.00-16.00 Uhr, 25.+26.12.2024: 11.00-19.00 Uhr www.weihnachtsdorf.at

Tel.: 01/407 31 30

- Kunstadvent vor der Karlskirche, Wien 4, Resselpark Anzahl der Stände 78 davon 12 Gastronomie

Öffnungszeiten: 15.11.2024 bis 23.12.2024, Täglich 11.00-21.00 Uhr www.divinaart.at

Tel.: 0669/10 27 11 05

- Weihnachtsmarkt am Spittelberg, Wien 7, Spittelbergviertel Anzahl der Stände 123 davon 23 Gastronomie

Öffnungszeit: 16.11.2024 bis 23.12.2024, Mo-Fr: 14.00-21.30 Uhr, Sa, So, Feiertag: 11.00-21.30 Uhr

www.spittelberg.at

Tel.: 0676/375 25 37

- Weihnachtsdorf am Campus der Universität Wien, Wien 9, Alser Str. Hof I im Alten AKH

Anzahl der Stände 41 davon 12 Gastronomie

Öffnungszeiten: 15.11.2024 bis 23.12.2024, Mo-Mi: 14.00-22.00 Uhr, Do -Fr: 14.00-23.00 Uhr

Sa: 11.00-23.00 Uhr, So: 11.00-21.00 Uhr www.weihnachtsdorf.at

Tel.: 01/407 31 30

- Adventmarkt Favoriten, Wien 10, Fußgängerzone Favoriten Anzahl der Stände 17 davon 3 Gastronomie

Öffnungszeiten: 15.11.2024 bis 24.12.2024, Tägl. 9.00-20.00 Uhr 24.12.2024: 9.00-17.00 Uhr

www.vzfm.at

Tel.: 01/547 19 87

- Weihnachtszauber Meidlinger Platzl, Wien 12

Anzahl der Stände 10 davon 2 Gastronomie

Öffnungszeiten: 15.11.2024 bis 23.12.2024, Tägl. 10.00-20.00 Uhr www.viennawinterwonderland.at

Tel.: 0664/144 91 76

- Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn, Wien 13, Schloss Schönbrunn Anzahl der Stände 99 davon 30 Gastronomie

Öffnungszeiten: 08.11.2024 bis 24.12.2024, Täglich 10.00-21.00 Uhr 24.12.2023: 10.00-16.00 Uhr www.weihnachtsmarkt-schoenbrunn.at

Tel.: 01/321 00 29

- Weihnachtsmarkt im Park, Wien 18, Türkenschanzpark Anzahl der Stände 21 davon 7 Gastronomie

Öffnungszeiten: 15.11.2024 bis 23.12.2024, Mo-Fr: 15.00-22.00 Uhr, Sa/So/Feiertag 12.00-22.00 Uhr

www.weihnachtimpark.at

Tel.: 0664/993 49 35

- Weihnachtsmarkt am Franz-Jonas-Platz, Wien 21, Franz Jonas Platz Anzahl der Stände 13 davon 4 Gastronomie

Öffnungszeiten: 07.11.2024 bis 24.12.2024, Täglich 08.00-20.00 Uhr, Gastronomie 08.00-22 Uhr, 24.12.: 8.00-16.00 Uhr

Tel.: 0676/565 43 08

Zusätzlich wird es auch heuer wieder mehrere marktähnliche Veranstaltungen zu Weihnachten geben, eine Liste der größten Veranstaltungen finden Sie hier:

- Wintermarkt am Riesenradplatz, Wien 2., Riesenradplatz geöffnet ab 16.11.2024

www.wintermarkt.at

- Almadvent, Wien 2., Messeplatz

geöffnet ab 21.11.2024

www.almadvent.at

- Mittelalterlicher Adventmarkt im Arsenal, Wien 3., Ghegastraße geöffnet ab 28.11.2024 www.hgm.at/events/details/adventmarkt-28-11-24

- Adventmarkt im Verkehrsmuseum Remise, Wien 3., Fruethstraße 2 geöffnet ab 29.11.2024 www.wienerlinien.at/adventmarkt-remise

- Advent im Gartenpalais Liechtenstein, Wien 9., Fürstengasse 1 geöffnet ab 15.11.2024

www.adventimgartenpalais.at

- Winter im MQ, Wien 7., Museumsplatz

geöffnet ab 14.11.2024

www.mqw.at/winter-im-mq

- Winterzauber im Böhmischen Prater, Wien 10., Böhmischer Prater geöffnet ab 29.11.2024 www.boehmischer-prater.com/winterzauber

- Weihnachtsmarkt am Wiener Hauptbahnhof, Wien 10., Am Hauptbahnhof 1, Vorplatz Nord

geöffnet ab 15.11.2024 www.volxfest.at/weihnachtsmarkt-am-hauptbahnhof-2024

- Weihnachtsmarkt im Schloss Neugebäude, Wien 11., Otmar-Brix-Gasse geöffnet ab 29.11.2024

www.schlossneugebaeude.wien

- Simmeringer Christkindlmarkt, Wien 11., Enkplatz geöffnet ab 14.11.2024

- Weihnachtsausstellung in den Blumengärten Hirschstetten, Wien 22., Quadenstraße 15geöffnet ab 14.11.2024 www.wien.gv.at/umwelt/parks/blumengaerten-hirschstetten/weihnachten.html