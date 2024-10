Erste Punschstände öffnen in 19 Tagen

Museumquartier macht den Anfang mit Standln in Wien.

Am 23. Oktober wird ab 7: 30 Uhr in Schönbrunn der Christbaum für den neuen Weihnachtsmarkt im Ehrenhof des Schlosses aufgestellt. Meist Ende Oktober folgt der Baum auf dem Rathausplatz. Derzeit stehen die ersten Stände mit heißen Maroni, an denen man sich noch nicht die Finger wärmen muss. Hütten mit heißem Punsch gibt es frühestens ab Anfang November. Als erstes beim Winter im Museumsquartier, der am 7. November startet.

Mehr Klassiker

Am 8. November beginnen die Weihnachtsmärkte am Stephansplatz und in Schönbrunn. Weihnachtsdorf im Schloss Belvedere, Weihnachtsdorf im Unicampus, Adventmarkt vor der Karlskirche und auf der Freyung locken ab dem 15. November. Alle anderen starten am 16. November.