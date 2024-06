Kanzler trauert um Bierlein: Gedenktisch errichtet

Im Gedenken an Brigitte Bierlein wurde in der Kapelle im Bundeskanzleramt ein Gedenktisch errichtet.

Im Gedenken an die am Montag verstorbene Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat Kanzler Karl Nehammer in der Kapelle im Bundeskanzleramt einen Gedenktisch errichten lassen. Auf dem Altar erinnert ein Schwarz-Weiß-Bild mit schwarzer Schleife an die erste österreichische Bundeskanzlerin. Daneben brennen weiße Kerzen und weiße Rosen schmücken den Altar.

Zusammen mit der Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien, Susanne Raab nahm Nehammer am Dienstag Abschied in der Kapelle und entzündete die Kerze für Bierlein. "Sie war Vorbild für viele, möge sie in Frieden ruhen", postet Raab im Nachgang auf X.

Im Gedenken an Österreichs erste Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein haben wir heute in der Hauskapelle des Bundeskanzleramtes eine Kerze angezündet. Sie war Vorbild für viele, möge sie in Frieden ruhen. pic.twitter.com/uRrZ61DcYQ — Susanne Raab (@susanneraab_at) June 4, 2024

Flagge auf Halbmast

Nehammer hatte bereits am Montag, nach bekanntwerden des Todes der 74-Jährigen, Anteilnahme auf X gezeigt: "Sie hat in einer schwierigen Zeit Verantwortung übernommen, aus Lieber zur Republik und ihrer Heimat Österreich. Unser Land ist ihr zu großem Dank verpflichtet!".

Wir trauern um Österreichs erste Bundeskanzlerin. Brigitte Bierlein ist heute verstorben. Sie hat in einer schwierigen Zeit Verantwortung übernommen, aus Liebe zur Republik und ihrer Heimat Österreich. Unser Land ist ihr zu großem Dank verpflichtet! pic.twitter.com/xNcna2ozXN — Karl Nehammer (@karlnehammer) June 3, 2024

Die österreichische Flagge auf dem Dach des Bundeskanzleramts wurde am Montag auf Halbmast gesetzt.