Weggefährte Clemens Jabloner erinnert sich in der ZIB2 an Brigitte Bierlein. Die ehemalige Bundeskanzlerin ist mit 74 Jahren verstorben.

"Bierlein war einer der freundlichsten Menschen, denen ich je begegnet bin", sagt der langjähriger Weggefährte von Brigitte Bierlein, Clemens Jabloner. Bierlein istauf den Tag genau fünf Jahre nach ihrer Angelobung als Bundeskanzlerin im Alter von 74 Jahren verstorben.

Jabloner war, wie Bierlein auch, Präsident des Verwaltungsgerichtshofs sowie Vizekanzler in der Regierung Bierleins. In der ZIB 2 erinnert er sich an die gemeinsamen Tage im Amt. Ein gutes halbes Jahr bestand die Regierung und war skandalfrei sowie beliebt bei den Menschen. "Ich glaube, dass davor eine Politik auf die Spitze getrieben wurde, die die tägliche Aufregung gesucht hat", sagte Jabloner. Bierleins Regierung habe dagegen eine Politik gemacht, die nicht auf spektakuläre Weise verkündet wurde, fuhr er fort.

Mischung aus Lauterkeit und Autorität

Stattdessen habe sie es geschafft, den "zusammengewürfelten Haufen binnen kürzester Zeit zu einem Team zu formen", erklärt Jabloner. "Sie war als Regierungschefin so, wie sie immer war." Eine Mischung aus Lauterkeit und Autorität, ohne Anbiederei auszustrahlen. Davon könnten die heutigen Ministerinnen und Minister auch noch lernen, sagt der Weggefährte: "Dass sie sich mit dem eigenen Ressort und dessen Notwendigkeiten vertraut machen. Dass sie die Strukturen durchschauen und nicht so sehr fixiert sind auf spektakuläre Leuchttürme, die aufgestellt werden."