Jetzt startet Weihnachts-Countdown

Die ersten Adventmärkte starten schon dieses Wochenende.

Advent. Die festliche Beleuchtung in den Geschäften und auch bei so manchem Gasthaus stimmt bereits auf Weihnachten in Österreich ein – gestern legte der erste, große Adventmarkt in Wien los. Prominente punschten am Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Schönbrunn in Wien. Auch vor dem Stephansdom stehen bereits die Stände. In Niederösterreich macht traditionell der Burg-Advent auf der Ruine Aggstein den Anfang – hier gibt es bereits seit Anfang November Adventstimmung, ebenso erstrahlen die Kittenberger Gärten im Lichtermeer.

© Schönbrunn ×

Frühstart. Keine Frage: Es weihnachten sehr. Und der Advent legt einen Frühstart hin. Lebkuchen gibt es ohnehin schon seit September (!) zu kaufen. Kein Wunder,, ist doch Weihnachten auch ein gutes Geschäft für Gastronomie, Tourismus und Handel. Umsatz pro Jahr: Zwei Milliarden Euro.

Punsch mit Pfand um bis zu 10 Euro

Die Teuerung schägt auch am Punschstand wieder zu. Preise bis zu 10 (!) Euro – wie etwa am Franz-JOnas-Platz in Wien – werden heuer verlangt. Allerdings bekommt man die Hälfte als Pfand wieder zurück. Am Christkindlmarkt vor dem Rathaus, der am 15. November seine Pforten öffnet, kostet der günstigste Punsch heuer 4 Euro, Glühwein gibt es ab 4,50 Euro. Das Häferlpfand beläuft sich bei allen Ständen auf 5 Euro. Allerdings: Jeder Stand-Betreiber entscheidet selbst über die Preise.

© Fuhrich ×

Weihnachtslichter ab nächster Woche

Lichter. Mitte November, schaltet Bürgermeister Michael Ludwig die Wiener Weihnachtsbeleuchtung ein. Graz, Linz und Salzburg folgen am 21. November – der Advent startet übrigens heuer am Sonntag, dem 1. Dezember.