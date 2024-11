Christkindlmärkte starten

Heute öffnet der erste Wiener Christkindlmarkt seine Tore. In den nächsten zehn Tagen folgen vierzehn weitere Märkte mit insgesamt 796 Ständen. Von traditioneller Handwerkskunst über regionale Kulinarik und neue Attraktionen wird einiges geboten.

Am Franz-Jonas-Platz im 21. Bezirk eröffnet am Donnerstag der erste kleine Markt der Saison. Geboten wird dort neben Kulinarik und Weihnachtsgeschenken auch ein Kinderprogramm. Am Freitag folgt bereits ein weiterer traditionsreicher Christkindlmarkt – am Stephansplatz erwartet die Besucher ein überschaubares Angebot an klassischen und modernen Schmankerln sowie weihnachtlichen Geschenkideen.

Neue Attraktionen in Schönbrunn

Ganz neu soll es heuer ebenfalls ab 8. November in Schönbrunn werden. Dort lockt ein neu gestaltetes Weihnachtsdorf erstmals mit Attraktionen wie einem Riesenrad, zwei nostalgischen Karussells und einem Eislaufplatz mit vier Eisstockbahnen.

Diese neuen Angebote sollen besonders Familien und Kinder ansprechen und für eine festliche Stimmung sorgen. Mit dem neuen Konzept möchte man einerseits die Tradition von Schönbrunn würdigen und gleichzeitig neue Impulse setzen, heißt es aus dem Büro des neuen Betreibers Imperial Markets.

Vielfältige Angebote ab Mitte November

Am Maria-Theresienplatz oder „ZwideMu“ zwischen Kunsthistorischem und Naturhistorischem Museum gibt es ab Mittwoch, den 13. November, nicht nur die Klassiker wie Punsch, Glühwein und Ofenkartoffel, sondern auch sizilianische Arancini und weihnachtliche Cupcakes.

Am Freitag, dem 15. November, eröffnet der Großteil der weiteren Christkindlmärkte in der Stadt. Einer der zentralsten Märkte ist der Traditionsmarkt ‚Am Hof‘ unweit des Graben, der seit 1842 besteht und eine besonders schöne Kulisse liefert. Auch das Weihnachtsdorf im Belvedere überzeugt nicht nur mit Kunsthandwerk und Kinderkarussell, sondern auch mit einer besonders stimmungsvollen Kulisse des Schloss Belvedere. Der wohl berühmteste Markt am Rathausplatz eröffnet am Freitag mit seiner 30 Meter hohen Weihnachtsfichte aus Niederösterreich.

Nachhaltigkeit und Regionalität im Fokus

Auch das Weihnachtsdorf am Campus der Uni Wien überzeugt ab 15. November mit seiner zugleich zentralen und abgeschotteten Lage inmitten des Alten AKH. Traditionell gibt es dort unter anderem regionale kulinarische Spezialitäten und Handwerk aus den neun Bundesländern. Nachhaltigkeit, Regionalität und das Handwerk werden ab Freitag auch beim „ART Advent“ am Karlsplatz großgeschrieben. Die gesamte Gastronomie, von Crepes über gebrannte Mandeln und Punsch, ist bio-zertifiziert.

Wintermärkte und Ausstellungen

Besondere Highlights in der Weihnachtszeit sind auch abseits der klassischen Christkindlmärkte zu finden. Am Wintermarkt am Riesenradplatz gibt es Erlebnisfahrten mit dem Winterzug, Kettenkarussell-Fahrten über die weihnachtlich beleuchtete Stadt, Live-Konzerte und winterliche Kulinarik. Die Blumengärten Hirschstetten bieten ab 14. November von Donnerstag bis Sonntag eine Weihnachtsausstellung, Glühweinstände, Vintage-Ware vom 48er-Tandler und ein abwechslungsreiches Musikprogramm.