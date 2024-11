Preis-Schock am Adventmarkt: Punsch kostet über 10 Euro

Die enorme Teuerungswelle macht leider auch vor den Adventmärkten nicht halt. Über 10 Euro inklusive Pfand muss man auf den Märkten für einen Punsch ablegen.

Am Donnerstag öffnet am Franz-Jonas-Platz der erste Christkindlmarkt in Wien, am Tag darauf der Christkindlmarkt am Rathausplatz und das erste Weihnachtsdorf am Stephansplatz. Punsch und Glühwein haben wieder Hochsaison. Ausschlaggebend für einen Besuch ist für viele Gäste auch der Preis der Heißgetränke.

Weihnachtsdörfer bleiben Preis treu

Entgegen den noch immer steigenden Preisen in der Gastronomie gibt es bei Punsch und Glühwein auf den Wiener Weihnachtsdörfern am Stephansplatz, Maria-Theresien-Platz, Belvedere und am Campus der Uni Wien keine Preiserhöhung. Die beliebten Heißgetränke bekommt man ab 5,40 Euro - und somit zum Preis wie 2023. Der Häferlpfand wurde bei 5 Euro belassen. Für den Kinderpunsch zahlt man wie im Vorjahr zwischen 4,50 und 4,90 Euro.

Preise am Rathausplatz und vor Schloss Schönbrunn

Am Christkindlmarkt vor dem Rathaus, der am 15. November seine Pforten öffnet, kostet der günstigste Punsch heuer 4 Euro, Glühwein gibt es ab 4,50 Euro. Der Häferlpfand beläuft sich bei allen Ständen auf 5 Euro. Seitens des Wien Marketings wurde an die Marktstandbetreiber keine Preisempfehlung ausgesprochen. Für die Preisgestaltung ist somit jeder selbst verantwortlich, bestätigt Sprecher Noah Schönhart.

Der Weihnachtsmarkt Schönbrunn startet heuer mit einem neuen Betreiber, aber gleichbleibenden Punschpreisen von 5 Euro durch. Der Beerenpunsch schlägt mit 5,50 Euro zu Buche. 50 Cent aufzahlen muss man für Heißgetränke in Bioqualität. Der Häferlpfand wurde auf 5 Euro erhöht.