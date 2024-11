Burgadvent startet X-Mas-Saison

Erste Märkte haben schon vor Beginn des Advents geöffnet. - Die großen folgen erst.

Auf der Burgruine Aggstein hat der Advent begonnen: Ab heute, 8. November, ist bereits das zweite Wochenende der Burgadvent auf der malerischen Ruine geöffnet. 70 Aussteller zeigen an einem der magischsten Orte der Wachau ihre handgefertigten Kunstwerke. Am Mittelaltermarkt vor der Burg und im Rittersaal kann man dieses und nächstes Wochenende stilvolle Geschenke finden.

Kittenbergers Zauber

Am Samstag, den 9. November, startet "Kittenbergers Adventzauber im Garten" der Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern. Zur offiziellen Eröffnung steigt um 16 Uhr ein Konzert mit Marc Pirchner. Bis zum 6. Jänner zeigt sich täglich von 11.30 bis 19 Uhr eine scheinbar unendliche Gartenlandschaft mit 50 verschieden dekorierten Themengärten, die bei Tageslicht inspiriert und überrascht. Pünktlich zur Dämmerung erstrahlen über 600.000 funkelnde Lichter, unzählige Feuerstellen und Fackeln. Faszinierend sind zudem die bezaubernden Lichterspiele mit Wasser und Musik sowie kreative Fotopoints für Erinnerungsfotos, um die magischen Momente für immer festzuhalten.

Klein aber fein

Bis 23. Dezember ist bereits der Adventmarkt im Schlüsselamt Krems geöffnet. Hier finden Weihnachtsfans zwischen historischer Deckenmalerei und dicken Mauern Schönes in einem liebevoll dekorierten Geschäft. Am Samstag steigen zudem ein Adventzauber im Veranstaltungssaal in Oberseibenbrunn oder der Hobby-Kunst-Advent auf Schloss Leiben. Die größeren Märkte starten später, wie etwa der Weihnachtsmarkt auf Schloss Hof ab dem 16. November oder der Christkindlmarkt in St. Pölten am 22. November.