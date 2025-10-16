»Teamgeist - Unser Weg« - ÖFB-Doku-Serie geht in die zweite Runde

Achtung, Fußball-Fans! Die ÖFB-Erfolgsserie „Teamgeist – Unser Weg“ geht in die zweite Runde! Ab 19. Dezember zeigt CANAL+ exklusiv, wie Alaba & Co. mit purer Leidenschaft, Teamspirit und jeder Menge Herzblut um das Ticket zur WM 2026 kämpfen.

In vier neuen Folgen nimmt die Serie die rot-weiß-roten Anhänger mit auf eine emotionale Reise – von packenden Spielen über hitzige Trainings bis hin zu ganz persönlichen Momenten abseits des Rasens. „Teamgeist – Unser Weg“ zeigt, was hinter dem Erfolg steckt: Schweiß, Stolz und der Glaube an ein gemeinsames Ziel. Unter der Führung von Teamchef Ralf Rangnick wächst die Mannschaft weiter zusammen – ob bei Taktikbesprechungen, im Hotel oder beim lockeren Golfspiel zwischendurch. Die Kamera ist immer dabei, ganz nah an den Stars, ganz nah an der Emotion.

Martijn van Hout, Country Manager DACH bei CANAL+, bringt es auf den Punkt: „Diese Serie verkörpert, wofür CANAL+ steht. Sie bringt die Zuschauer mitten ins Herz des Fußballs – mit hochwertigem Journalismus und fesselndem Storytelling.“ Auch ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll ist überzeugt: „Die neue Staffel zeigt, was unser Nationalteam wirklich ausmacht: Energie, Zusammenhalt und den unerschütterlichen Glauben an das gemeinsame Ziel.“

Gregoritsch: »Das willst du nicht missen«

Neben sportlichen Highlights erzählt die Serie auch die Geschichten hinter den Spielern. David Alaba, Marko Arnautović, Marcel Sabitzer, Michael Gregoritsch und Konrad Laimer sprechen offen über ihre Motivation, ihre Zweifel und darüber, was es bedeutet, für das eigene Land aufzulaufen. „Es ist uns in den letzten Jahren immer bewusster geworden, wie besonders es ist, für Österreich zu spielen“, sagt Gregoritsch. „Diese Gruppe hat sich so positiv verändert – das willst du einfach nicht missen.“

© Canal+

Die erste Folge zeigt Österreichs starken Start in die Qualifikation gegen Rumänien und San Marino, einen geheimnisvollen Glücksbringer von Rangnick und viele kleine Momente, in denen spürbar wird, wie sehr dieses Team zusammengewachsen ist. Zwischen Lachen und Leistungsdruck entsteht ein authentisches Porträt einer Mannschaft, die alles gibt, um den Traum von der ersten WM-Teilnahme seit 1998 wahrzumachen.