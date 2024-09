Kroos lacht über UEFA-Fehler: »Bin ich jetzt Europameister?«

Die UEFA räumt ein, dass der Schiedsrichter bei der Abwehraktion des Spaniers Marc Cucurella im Viertelfinale gegen Deutschland auf Handspiel hätte entscheiden müssen. DFB-Star Toni Kroos kann über das Geständnis nur lachen.

Es war die Szene, die den Traum vom Sommermärchen 2.0 platzen ließ – und für viele deutsche Fans DER Aufreger der EURO: Spaniens Verteidiger Marc Cucurella bekommt im Viertelfinale gegen Deutschland in der 106. Minute beim Stand von 1:1 einen Schuss von Jamal Musiala an die Hand. Doch Schiedsrichter Anthony Taylor ließ weiterspielen, der fällige Strafstoß blieb aus, und Deutschlands Hoffnungen auf den Einzug ins Halbfinale waren dahin. 82 Tage nach dem bitteren Aus im Viertelfinale folgte nun die späte Einsicht: Die UEFA-Schiedsrichterkommission gab zu, dass es ein Fehler war – es hätte Elfmeter für Deutschland geben müssen!

Um dieses berüchtigte Handspiel von Marc Cucurella geht es. © Getty ×

»Danke, war nicht so wichtig«

Für Toni Kroos, der nach dem Turnier seine Profi-Karriere beendete, kam diese Bestätigung reichlich spät – und sie sorgt bei ihm eher für Humor als für Frust. Am Rande des vierten Spieltags der Icon League wurde der langjährige Star von Real Madrid auf die UEFA-Entscheidung angesprochen. Kroos, bekannt für seine trockenen Sprüche, reagierte mit einem Augenzwinkern.

„Sie haben jetzt drei Monate gebraucht, um mitzubekommen, dass es Hand war, was fast alle eigentlich schon in der Sekunde geschafft haben (lacht). Das beruhigt mich ungemein. Aber danke, war nicht so wichtig, gibt mir ein gutes Gefühl. Darf ich mich jetzt im Nachgang Europameister nennen? Weil die haben es ja jetzt offiziell bestätigt. Ich glaube nicht“, sagte der Ex-Mittelfeld-Star von Real Madrid am Montag