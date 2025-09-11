UEFA-Hammer! Super-Cup-Finale 2026 in Salzburg

Das Finale des UEFA Super Cups zwischen dem Champions- und Europa-League-Sieger steigt 2026 in Salzburg. Das entschied die UEFA am Donnerstag bei einer Sitzung des Exekutivkomitees in Tirana.

Eine größere Motivation kann es für RB Salzburg vor dem Ligaphasen-Start der Europa League gegen den FC Porto am 25. September wohl nicht geben. Denn: Falls die Bullen als Sieger aus dem Bewerb hervorgehen, würde 2026 ein "Finale dahoam" warten - das Finale des UEFA Super Cups gegen den Gewinner der Champions League. Am Donnerstag beschloss das UEFA-Exekutivkomitee, dass der internationale Showdown am 12. August des kommenden Jahres erstmals in der Mozartstadt ausgetragen wird.

Letztes Super-Cup-Finale in Udine

Damit wird erstmals seit dem Finale der EURO 2008 zwischen Spanien und Deutschland (1:0) wieder ein UEFA-Endspiel in Österreich stattfinden. Salzburg-Geschäftsführer Stephan Reiter bezeichnete die Vergabe des Supercup-Spiels an die Heimstätte seines Klubs gegenüber der APA als "große Ehre und als Anerkennung unserer Arbeit in den vergangenen Jahren, in denen wir regelmäßig in der UEFA Champions League und der UEFA Europa League - in der wir dieses Jahr nach sechs Jahren Königsklasse erstmals wieder dabei sind - vertreten waren. Das haben auch die Verantwortlichen der UEFA mitbekommen und uns letztlich für die Austragung des UEFA Super Cups ausgewählt."

Auch ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll erklärte stolz: "Es ist eine große Ehre und Freude, dass der UEFA Super Cup 2026 in Salzburg stattfinden wird. (...) Dabei unterstreichen wir gemeinsam mit den Salzburgern unseren Anspruch, als perfekte Gastgeber aufzutreten und den internationalen Gästen ein unvergessliches Fußballfest zu bereiten." Die Red Bull Arena in Wals-Siezenheim wird zum Schauplatz zweier Fußball-Hochkaräter. Zur Erinnerung: In diesem Jahr standen sich im Super-Cup-Finale in Udine Paris Saint-Germain und Tottenham gegenüber (4:3 n.E.).

Die Final-Beschlüsse der UEFA

2027 UEFA Champions League Finale: Estadio Metropolitano, Madrid/Spain

2027 UEFA Champions League Finale der Frauen: National Stadium, Warschau/Polen

2026 UEFA Super Cup: Salzburg/Österreich

2026 UEFA Futsal Champions League Finale: Pesaro/Italien

2027 UEFA Futsal U19-EURO: Astana/Kasachstan

2027 UEFA Futsal EURO der Frauen: Osijek/Kroatien

In der Donnerstagssitzung vergab die UEFA außerdem das Finale der Champions League 2027 an die Heimstätte von Atletico Madrid, nachdem das Endspiel dem Mailänder San Siro entzogen worden war.