Fendrich stürmt zum Abschied die Charts

Am Sonntag stimmte Rainhard Fendrich in Bregenz sein letzte Konzert an. Das Finale der Jubiläums-Tour "Nur ein Wimpernschlag“. Jetzt holt er mit dem dazugehörigen Live-Album "45 Jahre" wieder Platz 1 bei iTunes.

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"Kommen Sie gut nach Hause und bleiben Sie wachsam!" Am Sonntag zündete Rainhard Fendrich auf der Seebühne von Bregenz sein Konzert. Es war das Grande Finale der Jubiläums-Tour "Nur ein Wimpernschlag" und möglicherweise sogar der letzte große Auftritt der Legende. "September ist meine Zeit — Zeit zum Durchatmen und zum Zurückblicken. Und Zeit, danke zu sagen an alle, die mich durch die letzten 45 Jahre begleitet haben", lässt er dazu auch auf Facebook mit dem bewegenden Song "September is my Time" einen Hauch von Abschied durchklingen. Jetzt bekommt der Austropop-König dafür die Rechnung präsentiert. Mit dem eindringlichen Live-Album "45 Jahre" stürmt er wieder auf Platz 1 der iTunes-Charts!

"Nie mehr Krieg" - starke Zeilen von Fendrich

Rainhard Fendrich © Universal Music

"45 Jahre" liefert ein 33 Song starkes Zeitdokument der grandiosen Jubiläumstour "Nur ein Wimpernschlag", mit der Fendrich mehr als 600.000 Besucher bei über 60 Konzerten begeisterte. Mit einem einzigartigen Mix aus Nachdenklichem („Schwarzoderweiss“), Schenkelprackern („Blond“), Raritäten („Vogelfrei“), Evergreens („Strade de Sole“), Mega-Hits („Bergwerk“) und ewigen Hymnen („I am From Austria“). Dazu fand er auch wieder mahnende Worte („Man kann seine Heimat auch lieben, ohne andere zu hassen!“) und den passenden Schlussgedanken: "Nie mehr Krieg!"

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Das war auch beim letzten Konzert am Sonntag in Bregenz das emotionale Finale. Ob es eine Zugabe gibt, hält sich Fendrich aktuell offen: "Nach einer Tournee habe ich immer die Sehnsucht nach Stille. Ich sehne mich nach Ruhe", freut er sich nach der "besten Show des Austropop" jetzt schon auf eine Pause: "Ich plane nicht mehr langfristig!"