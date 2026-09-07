Schwimm-Stars beim Neujahrskonzert 2027

Die legendären Alexandri-Schwestern sind Teil der beiden Ballettfilme, die nun abgedreht wurden.

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Zwischen Badespaß und Forscherdrang erstrecken sich am kommenden 1. Jänner die Balletteinlagen des Neujahrskonzerts. Elf Mitglieder des Staatsballetts haben die beiden Johann-Strauss-Werke "Schatz-Walzer" und die "Sofien-Quadrille" nun in der Akademie der Wissenschaften und dem historischen Amalienbad in Wien-Favoriten abgedreht. Ausgestrahlt werden die beiden Tanzerzählungen dann traditionell im Rahmen der ORF-Übertragung des musikalischen Megaereignisses.

Wiener Neujahrskonzert © APA/DIETER NAGL

Um 11.15 Uhr beginnt die in ORF 2 zu sehende Ausstrahlung des Konzerts der Wiener Philharmoniker aus dem Goldenen Saal des Musikvereins, für das heuer erstmals Tugan Sokhiev den Taktstock heben wird. Und dazu gehören traditionell die Tanzeinlagen, die nach 2019 erneut von Andrey Kaydanovskiy choreografiert und zum 14. Mal von Michael Beyer für die TV-Kamera inszeniert werden.

Daniel Froschauer, Tugan Sokhiev, Ingrid Thurnher, Michael Bladerer © ORF

Kaydanovskiy schickt zunächst acht Tanzende in Rollen als Forschende in die Akademie, wo diese eine Verwandlung durchlaufen. Danach geht es für vier Tanzende ins Bad, wobei der geplante Badegang des Tanzquartetts von drei Wasserwesen beobachtet wird. Letztere werden dabei von Synchronschwimmikonen, den Alexandri-Schwestern Anna-Maria, Eirini-Marina und Vasiliki, verkörpert. Die Kostüme für beide Erzählungen liefert die Salzburger Modedesignerin Flora Miranda mit futuristischem Unisex-Gestus.