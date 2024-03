Das war Fritz Weppers letzter Wunsch

Der deutsche Schauspieler Fritz Wepper (†82, "Derrick") ist am Montag in einem Münchener Hospiz gestorben.

Fritz Weppers Ehefrau Susanne Kellermann, Tochter Filippa und seine langjährige "Um Himmels Willen"-Gefährtin Janina Hartwig erfüllten dem deutschen Schauspieler vor seinem Tod seinen Herzenswunsch und fuhren ein letztes Mal mit ihm in den Zirkus, wie "Bild" berichtet.

Die drei fuhren den schwer kranken Fritz am Freitag zum letzten Mal in seinen geliebten Circus Krone. Er ging jedes Jahr mit seiner Familie zur Premiere. "Er war zum ersten Mal mit fünf Jahren dort", sagt seine Witwe gegenüber "Bild".

Den TV-Star zog es in seiner Karriere auch selbst immer wieder in die Manege. So drehte er 1955 den Schwarz-Weiß-Film "Toxi der dunkle Stern" im Zirkus. Er trat auch bei "Stars in der Manege" auf, traute sich große Pferdenummern zu und durfte zum Schluss sogar den Zirkusdirektor mimen.