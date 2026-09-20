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Oktoberfest: Nach 4 Stunden gabs die erste Alkoholvergiftung

Menschenmenge feiert auf dem Oktoberfest-Gelände in München bei sonnigem Wetter.
© Getty Images
Um 12.00 Uhr wurde die Wiesn offiziell eröffnet, wenige Stunden später gab es bereits die erste Alkoholvergiftung.
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Das 191. Münchner Oktoberfest ist eröffnet. Bis zum 4. Oktober tummeln sich Millionen Gäste auf der Wiesn und greifen dabei zum ein oder anderen Maß Bier.

Ein Kellner trägt mehrere große Bierkrüge auf dem Oktoberfest in München.
© Getty Images

Wenig verwunderlich dauerte es auch nur wenige Stunden bis zum ersten Vorfall. Die erste Alkoholvergiftung mussten die Wiesn-Sanitäter gegen 15.45 Uhr behandeln: Ein 19-Jähriger musste mit der Trage geholt werden. Oft gab es den ersten Alkoholfall viel früher - manchmal sogar vor dem Beginn des Bierausschanks.

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