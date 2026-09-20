Wiesn
Oktoberfest: Nach 4 Stunden gabs die erste Alkoholvergiftung
Das 191. Münchner Oktoberfest ist eröffnet. Bis zum 4. Oktober tummeln sich Millionen Gäste auf der Wiesn und greifen dabei zum ein oder anderen Maß Bier.
Wenig verwunderlich dauerte es auch nur wenige Stunden bis zum ersten Vorfall. Die erste Alkoholvergiftung mussten die Wiesn-Sanitäter gegen 15.45 Uhr behandeln: Ein 19-Jähriger musste mit der Trage geholt werden. Oft gab es den ersten Alkoholfall viel früher - manchmal sogar vor dem Beginn des Bierausschanks.
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