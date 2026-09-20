Oktoberfest: Nach 4 Stunden gabs die erste Alkoholvergiftung

Um 12.00 Uhr wurde die Wiesn offiziell eröffnet, wenige Stunden später gab es bereits die erste Alkoholvergiftung.

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Das 191. Münchner Oktoberfest ist eröffnet. Bis zum 4. Oktober tummeln sich Millionen Gäste auf der Wiesn und greifen dabei zum ein oder anderen Maß Bier.

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Wenig verwunderlich dauerte es auch nur wenige Stunden bis zum ersten Vorfall. Die erste Alkoholvergiftung mussten die Wiesn-Sanitäter gegen 15.45 Uhr behandeln: Ein 19-Jähriger musste mit der Trage geholt werden. Oft gab es den ersten Alkoholfall viel früher - manchmal sogar vor dem Beginn des Bierausschanks.

Ein sportliches Schicksal ereilte einen Berliner Wiesn-Gast: Der 25-Jährige brach sich beim Armdrücken den Arm.